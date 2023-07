Pace fiscale Salvini non molla "Aiuto agli italiani" Ma FdI tentenna

di Claudia Marin

Matteo Salvini non ha nessuna intenzione di mollare la presa sulla pace fiscale versione large (un condono vero per l’opposizione) e, anzi, di fronte all’irritazione o alle riserve di Giorgia Meloni e dei suoi uomini del fisco, come il viceministro Maurizio Leo, tira fuori sui social "la scheda 4" del programma elettorale, con un avviso che sa di sfida per gli alleati recalcitranti. "Un fisco equo e amico – insiste – è un obiettivo dichiarato del programma elettorale del centrodestra, su cui gli elettori ci hanno premiato". Dunque: "Dobbiamo aiutare milioni di italiani che hanno dichiarato i propri redditi, ma che non sono riusciti a pagare le tasse o che non ce l’hanno fatta a tornare a lavorare. Così consentiremo anche allo Stato di incassare soldi che altrimenti non avrebbe mai". Nelle stesse ore, però, da un lato emerge un dato che non depone a favore dei meccanismi di rottamazione delle cartelle (la montagna di debiti tributari è stata ridotta solo del 3 per cento), mentre dall’altro è l’altro Matteo, Renzi, a rilanciare sulla libertà dei cittadini dal fisco, attaccando lo stesso leader leghista e la premier Meloni: "Nel 2015 mi accusavano di voler introdurre il prelievo forzoso dai conti correnti. Era falso. Oggi il prelievo forzoso dai conti correnti lo introducono Giorgia Meloni e Matteo Salvini, con la legge delega fiscale".

Quel che è certo, allo stato dei fatti, è che quella del vicepremier leghista non è stata un’uscita estemporanea qualche giorno fa, ma un’operazione che ha una regia e che ha un obiettivo: recuperare al Carroccio quell’elettorato dei partite Iva, lavoratori autonomi, piccole imprese che vedono l’Agenzia delle Entrate come un "nemico". Tant’è che il leit motiv del capo lumbard, spalleggiato da tutti i suoi, ritorna anche nel pomeriggio: "Io parlo a nome di milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazioni dei redditi e poi per i problemi che ci sono stati non sono riusciti a pagare quanto dovuto". La sua idea è replicare il saldo e stralcio: "L’abbiamo fatto con il governo Conte, non è complicato".

A dar man forte a Salvini il sottosegretario all’Economia, Federico Freni: "Nessun condono". Per non parlare di tutta Forza Italia, da Antonio Tajani in testa. Non sembra pensarla allo stesso modo, però, il viceministro all’Economia Maurizio Leo, di FdI, che ha in mano il dossier sulla delega fiscale: "Sulla pace fiscale ci sono già dei provvedimenti" e sono "tutto fuorché un condono". Ma anche dentro FdI emerge qualche distinguo: "Realizziamo la pace tra contribuente e Stato", spiega Giovanni Donzelli. Dalla parte di Leo sono i numeri che smontano la portata dell’intervento: secondo quanto emerge dalle tabelle consegnate in Parlamento dall’Agenzia delle Entrate, le prime tre procedure di Rottamazione e il Saldo e Stralcio realizzate tra il 2016 e il 2018 hanno consentito di ridurre di soli 30,4 miliardi il magazzino fiscale del non riscosso con un impatto inferiore al 3% sulla montagna da 1.153 miliardi di crediti che il fisco non riesce a recuperare.

Sullo sfondo, ma fino a un certo punto, l’esame al Senato della delega fiscale. A parte la polemica di Renzi, il confronto parlamentare risente del nuovo scontro sul condono. "Quello che è sicuro – avvisa, però, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani – è che la prima settimana di agosto il governo vuole portare il testo in aula, al Senato. C’è la volontà di dialogare e confrontarsi. Quindi non ci sarà il muro contro muro, ci ragioniamo insieme". Il tempo a disposizione è stretto: per centrare l’obiettivo di chiudere entro la pausa estiva, resta ancora la terza lettura alla Camera.