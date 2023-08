Ostia, spara dal bus in strada vicino alla spiaggia. Paura tra turisti e residenti. Caccia all’uomo

Roma, 24 agosto 2023 - Paura a Ostia quando si sono uditi colpi di pistola vicino alla spiaggia piena di bagnanti. Si cerca un uomo che avrebbe fatto fuoco da un bus in strada sul litorale romano, poco distante dalla stazione lido, in via Domenico Baffigo intorno alle 14.50. Non risultano feriti, la polizia è già a caccia del sospetto, di cui non si conosce ancora il bersaglio, ma gli spari erano indirizzati contro alcune abitazioni. L'uomo sarebbe subito fuggito dal mezzo, mentre diversi residenti denunciavano di aver udito colpi di pistola in strada. Le forze dell’ordine stanno perlustrando la zona anche con l'elicottero.