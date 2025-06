Boato a Ostia, bomba carta esplode davanti alla palestra di Gianni Di Napoli. “Scene di guerra”

Ostia, 26 giugno 2025 – Un boato nella notte ha svegliato i residenti di via delle Azzorre a Ostia: una bomba carta è esplosa intorno alle tre davanti alla palestra dell’ex pugile Gianni Di Napoli, il ‘Little Tyson’ della boxe, che è stato campione italiano dei pesi superpiuma.

Danni alla facciata del palazzo e ad auto e moto parcheggiate ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Indagini sono in corso su quello che appare come un gesto intimidatorio. Sul posto vigili del fuoco artificieri della polizia, 118.

Gianni di Napoli è il padre di Kevin Di Napoli, 29 anni, anche lui pugile promettente, finito in carcere per associazione armata finalizzata al traffico di droga, e poi tornato libero l’anno scorso, quando ha deciso di salire ancora sul ring per riscattarsi.

Enzo Salvi: “Sotto casa scene di guerra, una vergogna”

"Noi a Ostia ci svegliamo con le bombe", ha commentato sui social l'attore e comico romano Enzo Salvi, noto anche come 'Er Cipolla', che abita a pochi passi dalla palestra e che è sceso in strada dopo l’esplosione.

"Macchine sventrate – si legge in un suo post che allega un video in presa diretta – Tutti i vetri del palazzo esplosi. La gente terrorizzata...una scena da guerra…nel cuore della nostra città... chi semina terrore tra la gente va fermato. Questo non è più un fatto di cronaca. È una vergogna. È una minaccia alla nostra sicurezza. È un attacco alla nostra libertà".

In aggiornamento