Covid, morta ad Alessandria Oss non vaccinata. Diceva: "Spero di prenderlo"

Ne dà notizia il sindacato delle professioni infermieristiche: "Rammarico per l'esistenza ancora oggi di posizioni non scientifiche". A novembre, in un video, la 64enne parlava così: "Piuttosto che morire strisciando, meglio morire in piedi"