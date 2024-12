L’orso M91 abbattuto in Trentino. La Provincia: “Era necessario”

Trento, 1 dicembre 2024 - Un altro orso abbattuto in Trentino. Nella notte la triste sorte è toccata all’esemplare di due anni M91, dopo l'ordinanza firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Secondo la Provincia, la rimozione, avvenuta nel territorio di Sporminore, "si è resa necessaria" in base alle previsioni del Pacobace (Piano Interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro - Orientali). L'orso M91 nell'aprile scorso aveva seguito a lungo una persona nella zona di Molveno e nel corso dall'estate e dell'autunno, era entrato ripetutamente in centri abitati e per questo era stato classificato 'pericoloso' ai sensi del Pacobace. La Provincia di Trento sostiene che la decisione è stata presa "per scongiurare l'evenienza del verificarsi di un evento di ancora maggiore gravità rispetto a quelli già registrati" aggiungendo che "sulla rimozione si è espresso positivamente anche l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)".

Ma c’è chi, ovviamente, non la pensa così. Secondo la presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Michela Vittoria Brambilla, quell’orso “non si era mai reso protagonista di azioni violente”.

“Quanto avvenuto questa notte è l’ennesima dimostrazione dell’ossessione dei politici trentini per gli orsi: per chi ama gli animali e passa la propria vita a difenderli e per la stragrande maggioranza degli italiani che è contraria alla loro uccisione tutto ciò è inaccettabile", le parole di Brambilla.

In base a quanto riportato dai parlamentari del Movimento 5 Stelle del Comitato Pianeta 2050, il plantigrado è stato ucciso nella notte “mentre dormiva nel suo letargo, e quindi non era di certo in grado di aggredire alcuna persona”. “Ancora una volta la provincia di Trento si mostra incapace di provvedere alla gestione della sua fauna selvatica, ed è gravissima la decisione del presidente di sterminare, uno dopo l'altro, gli orsi – sostengono i parlamentari Sergio Costa (coordinatore), Ilaria Fontana, Carmen di Lauro, Alessandro Caramiello e Gisella Naturale e la deputata Susanna Cherchi della Mommissione Agricoltura - M91 è stato abbattuto con un'ordinanza emessa in fretta e furia. Quali erano queste sue gravi colpe secondo Fugatti? Aver seguito una persona nell'aprile scorso, essere entrato in centri abitati. Basta, solo questo. Un atto abnorme e gravissimo, quello della provincia, che con le sue decisioni è una minaccia ai grandi carnivori e all'ecosistema. A febbraio a Roma ci saranno i dialoghi sulla biodiversità per Cop16: cosa andremo a raccontare? che siamo il Paese che vuole sterminare la biodiversità? Presentiamo un'interrogazione e chiediamo che il Ministro Pichetto Fratin risponda, e lo faccia presto".