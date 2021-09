Trento, 16 settembre 2021 - Trovato un orso morto in Trentino, probabilmente 'assassinato' da un altro plantigrado durante un combattimento. La carcassa dell'orso è stata trovata nei boschi del monte di Cles, in Val di Non e per la precisione in località Sasso Magno.

Si tratta di un maschio adulto il cui decesso risulta recente. Le ferite mortali osservate sul posto dai forestali, e successivamente confermate dall'analisi del veterinario, sono riconducibili all'aggressione di un altro orso.

Il ritrovamento - informa la Provincia di Trento - è stato effettuato dal custode forestale di zona, che ha avvisato il Corpo forestale provinciale per il recupero.

