Trento, 6 maggio 2020 - Un orso alla finestra del primo piano? E' successo nel centro di Calliano, paese fra Trento e Rovereto. Il sindaco Lorenzo Conci ha postato su Facebook i video dello spiderman dei plantigradi, apparso improvvisamente ieri sera nel centro della cittadina, per poi iniziare ad arrampicarsi fino al balcone del primo piano di un'abitazione. Lì l'orso ha iniziato a dondolarsi per un po' come su un'altalena, sotto gli occhi increduli i residenti del palazzo, che hanno ripreso da diverse angolazioni le evoluzioni dell'orso. Alla fine l'intruso è balzato a terra agilmente e si è allontanato.

Gli uomini del Corpo forestale si sono recati sul posto, ma hanno solo per calmato i residenti preoccupati, perchè l'orso-acrobata aveva già fatto perdere le sue tracce. Da notare che Calliano non si trova molto distante dal Centro Casteller dove da pochi giorni è rinchiuso l'orso M49.

La Provincia di Trento in una nota spiega: è un esemplare giovane probabilmente "in fase di dispersione", che potrebbe dunque anche percorrere ancora parecchia strada. La provincia fa sapere che, al momento, si tratta dell'unico esemplare la cui presenza è nota in Trentino orientale, dopo la recente cattura di M49. I tecnici stanno esaminando alcuni campioni di pelo che sono stati raccolti sul posto per cercare di identificarlo. L'orso, prima di Calliano, era stato notato in prossimità di Nomi, sulla Destra Adige.