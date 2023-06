Un orso tra le case ad Arco, il video riapre le polemiche in Trentino

Trento, 13 giugno 2023 – Un esemplare di orso trotterella indisturbato per le strade del paese. I video girati dai passanti ad Arco, in Trentino, riaprono le polemiche sulla questione dei plantigradi, dopo gli aspri dibattiti seguiti alla morte di Andrea Papi, il runner ucciso da un orso nei boschi sopra Caldes.

L'orso per le vie di Arco: un frame del video

Stamani ci sono state diverse segnalazioni ad Arco. In particolare un filmato riprende il grosso mammifero girare tra le case di via Venezia e via Narzelle. Secondo quanto riporta la Provincia di Trento, c’è stato anche un contatto ravvicinato con un residente, che ha potuto descrivere l'animale alle autorità. Era spaventato e in cerca di vie di fuga, ha detto. Si sarebbe poi diretto verso la montagna.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Corpo forestale. “Non siamo in alta montagna, non siamo nel bosco! Forse qualche #animalista non si rende conto della situazione!”, attacca su Facebook Devide Moranduzzo, consigliere regionale, che ha rilanciato il video in questione.

"Questa è l`ennesima conferma della pericolosità della presenza dei grandi predatori nei pressi dei centri abitati in Trentino e in Alto Adige, adesso anche fra le case – commenta Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d’Italia – Al di là delle responsabilità e delle cause di questa situazione ora è fondamentale agire subito. Non possiamo attendere un`altra tragedia come quella accaduta ad Andrea Papi. Le chiacchiere degli animalisti da salotto stanno a zero. La priorità è non far rischiare la vita alle persone”.