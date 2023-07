Orsini invitato dalla Lega per una lezione E il prof (filorusso) spacca il centrodestra

Fa ancora discutere (e litigare i partiti) il prof Alessandro Orsini che, invitato nell’aula del Consiglio del Veneto a parlare del suo libro sull’Ucraina, dal taglio filorusso, ha subito incrinato i rapporti fra alleati della maggioranza di centrodestra in Regione. A invitarlo il presidente leghista dell’assemblea, Roberto Ciambetti, e un consigliere della lista Zaia-presidente, Luciano San Donà. Ma la conferenza di Orsini era stata bocciata in partenza dagli alleati di Fdi e Fi (oltre che dal Pd). Il coordinatore del partito della premier Meloni, Luca De Carlo, ha diffidato i suoi consiglieri a prendere parte all’iniziativa – "anche se non ce ne sarebbe stato bisogno" dice – e lo stesso consiglio era arrivato da Forza Italia, che con il senatore Pierantonio Zanettin ha definito "inopportuna e discutibile" l’iniziativa della Lega.