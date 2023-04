Morta Bahia, l’ultima orsa andina d’Italia

Verona, 21 aprile 2023 – Morta Bahia, l’ultima orsa andina presente in Italia, in cattività al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona).

Bahia era la femmina più anziana d’Europa ed è morta quattro mesi dopo il decesso del suo ‘compagno’ Luis.

Quasi trent'anni di vita con il compagno Luis

Ventinove anni insieme, i due hanno battuto un record di longevità (individuale e di coppia) mai eguagliato in nessun’altra struttura zoologica. Ora si attende la decisione dell’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, che potrebbe nuovamente affidare la specie al Parco Natura Viva. Solo 124 gli esemplari ospitati nei parchi zoologici del mondo, mentre il Bear Specialist Group dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura attende un declino in natura del 30% degli esemplari tra il 2000 e il 2030.

Il post del parco: “Buon viaggio, salutaci Luis”

"Buon viaggio, salutaci Luis”: inizia così il post del parco che annuncia su Facebook la morte dell’orsa. “Sapevamo che sarebbe arrivato anche questo momento, ma salutare Bahia è stato estremamente difficile.

Bahia era, non solo l’ultimo esemplare di orso andino a vivere in Italia, ma anche l’orsa più anziana d’Europa. Prossima ai 30 anni d’età, Bahia ha vissuto solamente 4 mesi senza il suo compagno Luis con il quale aveva condiviso il record di 29 anni di vita e 2 piccoli”.

“Ora – conclude il parco – restiamo in attesa della decisione dell’ Eaza - the European Association of Zoos and Aquaria, che potrebbe affidare nuovamente la specie, vulnerabile di estinzione, al Parco. Ciao dolce Bahia, salutaci il nostro, e tuo, Luis”.