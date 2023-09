Orsa Amarena uccisa, annullata la protesta degli animalisti a San Benedetto dei Marsi. Rizzi: vi spiego perché

San Benedetto dei Marsi (L’Aquila), 3 settembre 2023 – Annullato il sit-in che chiedeva ‘Giustizia per mamma orsa Amarena’, che era stato promosso per oggi pomeriggio a San Benedetto dei Marsi via social da uno dei più noti animalisti italiani, Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali in ltalia e nel mondo.

Le ragioni le ha spiegate lo stesso Rizzi in una diretta Facebook. “Mi ha chiamato il sindaco, mi ha chiesto di annullare la manifestazione perché gli orsetti, figli di Amarena, non sono stati ancora catturati e girano per il paese. Quindi con tanta gente si potrebbero spaventare e si potrebbe creare pericolo per la loro incolumità”.

Rizzi, con oltre mezzo milione di seguaci sui social, aveva promosso l’iniziativa con una locandina sui social ricevendo a quanto pare numerose adesioni.