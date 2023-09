Orsa Amarena uccisa, avvistati i cuccioli: fallita cattura

L’Aquila, 2 settembre 2023 – Proseguono le ricerche dei cuccioli dell’orsa Amarena, uccisa l’altra notte a colpi di fucile da un 56enne a San Benedetto dei Marsi. Per salvare i cuccioli sono stati impiegati 100 uomini e droni, in una vera corsa contro il tempo. Nella notte i due cuccioli sono stati avvistati dai ricercatori, e c’è stato un primo tentativo di cattura che però non è andato bene. Le ricerche si stanno concentrando ora nella zona dell'avvistamento.

I due piccoli plantigradi si trovavano insieme alla mamma fino al momento del suo abbattimento da parte dell’allevatore dello stesso Comune, subito denunciato in stato di libertà. I piccoli erano poi fuggiti spaventati dall'arrivo sul posto delle guardie del Parco e veterinari e dal trambusto generale. La zona in cui i due cuccioli sono stati individuati è un tratto di campagna, tra sterpaglie, non lontano dal luogo in cui si è verificata la morte di Amarena.

L'orsa

E l'Abruzzo ieri si è risvegliato sotto choc per la perdita di un altro dei suoi simboli, tra i più amati e conosciuti, di casa in tanti piccoli centri del Parco Nazionale. L'orsa l’altra sera si aggirava con i suoi due cuccioli nella periferia del centro marsicano e il 56enne, commerciante del luogo, ha tentato di giustificarsi spiegando di aver pensato che ad introdursi nel suo giardino fossero stati i ladri. “Ho fatto un guaio, ho avuto paura”, ha detto. Eppure i testimoni affermano che non stava dando fastidio a nessuno: “L'ho incrociata con i suoi due cuccioli all'ingresso della città, era spaventata ed impaurita, ho aspettato che attraversasse la strada e si mettesse al sicuro”, ha rivelato infatti un altro abitante della zona. “Aveva più paura lei di noi, non capisco questo gesto”, ha detto affranto.

La Procura di Avezzano ha iscritto l'uomo nel registro degli indagati con il reato di aver ucciso un animale senza giusta causa e sequestrato l'arma: nel contempo è esplosa la rabbia social contro l'uccisore di Amarena, al punto che i carabinieri hanno rafforzato i controlli nella zona per dissuadere curiosi ed eventuali molestatori e istituendo la vigilanza armata nella villa del 56enne.