Orsa Amarena: processo rinviato, ecco perché. Il sit-in degli animalisti

Avezzano (L’Aquila), 23 dicembre 2024 - Processo per l’uccisione dell’orsa Amarena: oggi ad Avezzano (L’Aquila) il gup ha accolto l’eccezione procedurale che era stata sollevata dall’avvocato Berardino Terra, difensore di Andrea Lombruni, il 58enne di San Benedetto dei Marsi che aveva sparato all’orsa, simbolo dell’Abruzzo. Gli atti tornano quindi alla procura.

Il sit-in degli animalisti

Oggi gli animalisti avevano organizzato un sit in. Sono decine le associazioni che si sono costituite parte civile.Come il Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise, quello regionale Sirente Velino, la Regione Abruzzo e il Comune di Villalago.

Il problema degli animali confidenti

Ma come si affronta il problema degli animali confidenti? Orsi ma anche lupi o cervi? Antonio Cerasani, sindaco di San Benedetto dei Marsi, premette: “Un Comune non ha strumenti per intervenire, possiamo soltanto avvisare il Corpo forestale. Quello degli animali confidenti è sicuramente un problema, e ce ne accorgiamo anche noi, che siamo fuori dai confini del parco. Perché è necessario tutelare gli animali e le persone. A volte, per finalità turistiche, è capitato che si arrivasse a una confidenza tra uomo e animale che alla fine può diventare pericolosa. Ogni estremizzazione è sbagliata. Lo dimostrano anche i cervi, se il numero è troppo alto, entrano nei paesi alla ricerca di cibo. E c’è un rischio di incidenti che mette in pericolo gli animali stessi oltre che gli uomini. Per questo, serve un giusto bilanciamento”.