Villalago (L'Aquila), 25 agosto 2020 - Mamma orsa procura il pasto ai suoi cuccioli sotto gli occhi di un pastore e di aluni forestali. E' successo a Villalago e protagonista è l'orsa Amarena, tornata in questi giorni nella zona. L'orsa prima ha nascosto i suoi quattro cuccioli dietro un cespuglio e poi ha assalito un gregge uccidendo una pecora sotto gli occhi terrorizzati del pastore.

Come in un documentario sui grandi predatori africani l'orsa, dopo essersi lanciata contro il gregge composto da circa 500 pecore, ne ha azzannata una portandosela via fino a raggiungere la sua prole. Tutto è avvenuto ieri pomeriggio verso le 17 nella zona di Secinella di Villalago, solitamente utilizzata come area di pascolo delle greggi. Alla scena avrebbero assistito anche alcuni forestali che sulla vicenda hanno stilato un rapporto.

