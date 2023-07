Orrore a Torino, abusata dal padre e incinta a 13 anni: arrestato l’uomo mentre tentava di violentarla in ospedale

Torino, 26 luglio 2023 – Una realtà agghiacciante e una vicenda di grande sofferenza è emersa dai filmati delle telecamere nascoste installate in una stanza dell'ospedale Sant'Anna di Torino dove era ricoverata una ragazza di 13 anni incinta. I video hanno rivelato che il padre della giovane, un 35enne di origine filippina, si introduceva nella stanza per abusare della figlia. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, accusato di abuso sessuale aggravato, è ora recluso in carcere al Lorusso e Cutugno.

La 13enne impaurita in ospedale

La vicenda viene riportata dal quotidiano La Stampa e comincia agli inizio di luglio quando la 13enne si presenta in ospedale in avanzato stato di gravidanza. È disorientata e impaurita e non dà risposte chiare al personale medico quando le vengono chieste informazioni sul partner: dice di aver conosciuto un uomo sui social, poi racconta di frequentare una chat per incontri, e neanche la madre della ragazza fornisce una versione credibile della relazione avuta dalla figlia 13enne.

L’avvio delle indagini

L'ospedale dà una segnalazione del caso al Palazzo di Giustizia e vengono avviate le indagini con anche l’installazione di alcune telecamere nella stanza dove la 13enne è ricoverata per registrare le visite. La giovane riceve le visite dei familiari, della madre e dei fratelli più piccoli, e poi anche del padre che il 10 luglio viene scoperto e arrestato nel tentativo di violentare la figlia. Le indagini ora proseguono per appurare se la giovane si sia confidata con qualcuno e se ci siano stati abusi precedenti da parte dell’uomo che è incensurato e risiede in Italia da una decina di anni fa. Sono stati sequestrati i cellulari e sono anche attesi gli esiti del test del Dna per stabilire se il figlio che la 13enne aspetta non sia dovuto a precedenti abusi subiti dal padre.