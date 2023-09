Orrore sulla superstrada. Impiccato al guardrail con mani e piedi legati. Il mistero delle torture

Una scena dell’orrore degna di un film trash americano è apparsa ieri verso le 8 agli operai dell’Anas che lavorano sulla superstrada che da Trieste città porta a Muggia e in pochi minuti in Slovenia. Il cadavere di un uomo, presumibilmente torturato prima di essere ucciso (anche se i carabinieri hanno smentito questa ipotesi per precauzione essendo le indagini ancora all’inizio), è stato trovato impiccato al guardrail, il corpo sospeso su un declivio, parzialmente nascosto dalla vegetazione. L’età presumibile è fra i 40 e i 50 anni ed è probabilmente iraniano: ha subito una vera e propria esecuzione in quello che appare, per ferocia, un regolamento di conti. Gli investigatori – coordinati dal sostituto procuratore Maddalena Chergia – stanno cercando tra molte difficoltà di dare un nome al cadavere e poi di capire come il corpo sia arrivato fin lì perché appare evidente – dai primi accertamenti dei medici legali – che è stato ucciso altrove e diversi giorni fa e trasportato sul ciglio della strada solo grazie al buio della notte. Le modalità dell’omicidio apparirebbero un avvertimento: perché non fare sparire del tutto il corpo – e in zona tra la Ferriera di Servola e il Carso che si alza da lì a poco e i boschi era possibile trovare un luogo inaccessibile – se non per dare un segnale a qualche altro personaggio legato a una banda malavitosa o anche alla delinquenza abituale.

Le forze dell’ordine – sono impegnati nelle indagini la polizia, i carabinieri e la Municipale, oltre all’intervento sul posto dei vigili del fuoco e del personale del 118 – sperano proprio di riuscire a dare un nome all’uomo; sarebbe già un passo avanti, ma con il confine così vicino non si può escludere che il cadavere sia stato portato lì dalla Slovenia. L’uomo era appeso al guardrail con lacci e fibbie che lo tenevano sospeso per il collo, aveva i piedi e le braccia legate da nastro adesivo, resti del quale sono stati trovati nei pressi, e aveva gli occhi bendati, anche questo appare un monito come a dire chi ha visto taccia.

Il corpo era martoriato da una serie di colpi. A un primo esame, l’uomo è stato violentemente percosso: sulla testa aveva tagli, lividi e i capelli bruciati. Un omicidio molto cruento, eseguito da professionisti del crimine. Si spera che le telecamere di sorveglianza nei pressi del confine possano fare un pochino di luce sull’orrore che ha traumatizzato gli operai che lo hanno scoperto. Il ritrovamento macabro ha scosso Trieste, poco abituata a casi di questo tipo. Difficile non pensare a un "lavoro" di killer professionisti, a uno scenario che riconduce a un omicidio. Facile associarlo a una resa dei conti di stampo mafioso, una tragedia maturata nel mondo del traffico di stupefacenti, dunque a una partita di droga non saldata, oppure a scontri tra bande di criminali slavi, se non al fiorente fenomeno migratorio con le organizzazioni della tratta che qui trova il terminal della Rotta balcanica, vista la prossimità con il confine. Ogni giorno in città giungono decine di migranti, condotti da passeur professionisti. Una azione che, per la crudeltà e la platealità, sembra un messaggio, un monito rivolto a qualcuno.