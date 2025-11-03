Orrore sul treno per Londra. Ma la polizia esclude il terrorismo

Un viaggio dell’orrore, quello sui binari del treno in viaggio sabato sera nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster, in Inghilterra del nord, e la stazione di King’s Cross a Londra. Tra quelle cabine, a colpi di accoltellamenti alla cieca, è andato in scena un attacco degno di un film dell’orrore, dietro il quale, al momento, la polizia esclude un movente terroristico. Tutto sembrava calmo quando il treno, verso le 19,30 (le 20,30 in Italia), è ripartito da Peterborough in direzione di Stevenage. Fino alle prime urla di un passeggero in fuga dalle carrozze di testa: "Correte, c’è un tizio che sta letteralmente accoltellando tutti".

L’aggressione è si consumata a bordo di un convoglio rapido di Lner, causando il ferimento di 11 passeggeri da parte di due sospetti accoltellatori di nazionalità britannica arrestati sulla banchina, neutralizzati con le scariche elettriche dei taser degli agenti mentre ancora brandivano "un lungo coltello". Gli investigatori confermano però che solo uno dei due è considerato sospettato: "L’uomo di 32 anni, precedentemente arrestato, è ora considerato l’unico sospettato dell’attacco mentre il secondo uomo, di 35 anni, è stato rilasciato" dichiara la British Transport Police.

Impressionante il racconto dei testimoni, con il fuggi fuggi nelle carrozze imbrattate di sangue. Vittime di un incubo che ha cancellato all’istante l’idea di un possibile "scherzo di Halloween" per lasciare spazio al panico. La British Transport Police ha reso noto che 4 dei 9 feriti portati all’Addenbrookès Hospital di Cambridge con ferite giudicate gravi sono stati dimessi poi, ma che due restano ricoverati in condizioni critiche. Nonostante un primo coinvolgimento dell’antiterrorismo, sulla base degli accertamenti condotti nelle ore successive, "nulla suggerisce" una matrice legata al terrorismo.