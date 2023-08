Orrore a Napoli Branco di minori le attira in trappola Stuprate due 13enni

di Nino Femiani

Un altro orrore. Non si è neppure spento l’eco dello stupro del branco di Palermo (una diciannovenne violentata, sette arresti), che un nuovo caso insudicia questa torrida estate. Un’atrocità più grave di quella siciliana perché vittime sono due cuginette di 13 anni e "mostri" sono 5 ragazzini appena più grandi di loro, insieme a un giovane di diciannove anni. Il teatro di questa violenza è il famigerato Parco Verde di Caivano, nel Napoletano, un ammasso di cemento ripugnante e senza un filo d’erba, palazzine popolari sventrate da degrado e spaccio di droga. Un ghetto dove la camorra e i suoi modelli hanno soppiantato lo Stato.

È inizio luglio quando le due cuginette – che chiameremo Laura e Rosa, nomi di fantasia – vengono avvicinate da un gruppetto di coetanei, una manciata di mesi più grandi di loro. È pomeriggio tardi, fa un caldo che toglie il respiro e qualcuno propone di allontanarsi di qualche centinaio di metri per raggiungere un capannone abbandonato, uno di quei posti in passato utilizzati come base per lo spaccio. E qui Laura e Rosa vengono violentate e abusate più e più volte. Stuprate senza pietà da adolescenti come loro. Dopo la violenza le due cuginette tornano a casa e non dicono nulla ai genitori. Prevale in loro la cultura della sottomissione e dell’omertà, trionfante in quel quartiere di seimila anime, dove il 70 per cento degli adulti ha precedenti penali.

Laura e Rosa restano mute, i ragazzini invece vanno in giro a raccontare quello che hanno fatto in quel capannone fetido, a vantarsi di aver avuto un rapporto sessuale con le coetanee che alcuni di loro frequentano nei cortili della scuola. Una millanteria che gira sui social e arriva alle orecchie del fratello di Laura che avverte i suoi genitori. I quali vanno dritto dai carabinieri che fanno partire un’inchiesta che si conclude con l’arresto del diciannovenne, spedito a Poggioreale, e la denuncia dei 5 adolescenti, in attesa di altri provvedimenti. "Le hanno convinte a seguirli con la scusa che lì avrebbero potuto giocare senza essere disturbati – racconta l’avvocato Angelo Pisani, che rappresenta la famiglia di una delle due cuginette – purtroppo era una trappola. Quanti erano? Almeno sei, forse anche di più: gli inquirenti sono ancora al lavoro per accertare fatti e dinamiche, temo che possano venire fuori altri orrori".

Intanto sono stati sequestrati i telefonini dei ragazzini per verificare i loro post. Laura e Rosa sono state visitate prima all’ospedale Santobono e poi al Cardarelli di Napoli, ai medici hanno confermato il drammatico racconto. Non solo. Nel verbale redatto dagli psicologi con Rosa si legge che "circa due o tre mesi fa, la ragazza non ricorda esattamente la data, un ragazzo di diciannove anni a lei noto la conduceva in una casa abbandonata in un parco e, dopo averla minacciata, la obbligava ad abbassarsi i pantaloni e lo slip...... e la costringeva ad avere un rapporto contro la sua volontà".

Si teme per la salute psicofisica di Laura e Rosa, tra stress e minacce. Il Tribunale per i minorenni ha disposto che le due cuginette siano ospitate in una casa-famiglia perché "erano e sono esposte nell’ambiente familiare a grave pregiudizio e pericolo per l’incolumità psico-fisica". Da qui la necessità di allontanarle dal parco Verde dopo che i servizi sociali hanno anche sottolineato la "grave incuria dei genitori delle bambine". Una storia terribile che fa tornare alla mente quella ancora più drammatica di Fortuna Loffredo, la bambina di sei anni violentata e poi buttata giù dall’ottavo piano dal suo stesso aguzzino, condannato all’ergastolo. Era il 24 giugno del 2014.