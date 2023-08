Orinatoi a forma di bocca di donna nei bagni degli uomini di una palestra a Torino. Scoppia la polemica social

Torino, 25 agosto 2023 – Orinatoi a forma di bocca di donna nei bagni degli uomini di una palestra a Torino. La polemica monta da giorni sui social e riguarda la palestra McFit. Gli orinatoi a forma di bocca di donna sono stati citati dalla cantante torinese Greta Squillace che sui social ha rivolto alla palestra alcuni commenti: "Immagino già i commenti dei fenomeni che pisceranno lì dentro... - ha scritto Greta Squillace - Io fossi in voi mi vergognerei". In due stories su Instagram, Greta Squillace ha messo in evidenza quella che è stata la prima risposta della palestra che le aveva scritto: "Sentiti sempre libera di urinare in quelli delle donne. Spread the love".

La McFit di Torino fa parte di una grande catena di centri per il fitness in tutta Europa. In Italia sono decine i centri McFit, dislocati non solo nelle città più importanti come Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, ma anche in centri più piccoli. Nelle repliche ai vari commenti come “Vergognatevi! Altro che cultura dello stupro”, “Ma veramente nel bagno maschile del centro di Torino avete installato orinatoi con la bocca di donna???” e “Complimenti per la scelta di utilizzare orinatoi a forma di bocca femminile nei cessi degli uomini. Che schifo”, il profilo della McFit Italia ha poi precisato che questo tipi di orinatoi, con un design che sembra ispirarsi al logo della 'linguaccia' dei Rolling Stones, si trova “in 7-8 palestre in Italia e svariate altre in diversi Paesi Europei”, e poi si è scusata “con chi si è sentito offeso”.