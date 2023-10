Orgia gay con pillole di Viagra nella casa di un prete in Polonia. Vescovo costretto a dimettersi

Uno scandalo a luci rosse travolge un vescovo in Polonia. Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Sosnowiec, presentata da monsignor Grzegorz Kaszak. La rimozione del presule si deve a quanto scoperto a Dabrowa Gornicza, cittadina della sua diocesi, dove era stata organizzata nella casa di un prete un’orgia omosessuale. Il sacerdote, Tomasz Zmarzly, è finito sotto inchiesta dopo che il festino gay è finito male. Secondo i media locali, un amico del prete ha infatti perso i sensi dopo aver preso diverse pillole di un farmaco simile al Viagra. Il sacerdote si è però rifiutato di far entrare i paramedici avvisati dal gigolò coinvolto nell’orgia. Gli agenti hanno dovuto così fare irruzione nella casa per trasportare l’uomo d’urgenza in ospedale, ormai privo di sensi.