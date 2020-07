Roma, 20 luglio 2020 - E' morto Oreste Casalini, artista, scultore, curatore alla Biennale. L'artista si è spento ieri notte a Roma dove era ricoverato. Da tempo Casalini lottava contro un tumore ai polmoni e sua moglie Ekaterina Pugach aveva anche lanciato una raccolta fondi per una terapia combinata molto costosa.

Originario di Napoli, ma da anni nella capitale, Casalini si era diplomato all'Accademia di Belle Arti di Roma e nel corso della sua carriera ha realizzato numerose installazioni permanenti in spazi privati e pubblici.

Negli anni ha vissuto e lavorato a New York, Berlino, Dubai, Napoli e nel sud dell'India; nel 2010 ha realizzato installazioni permanenti a Milano e Berlino, ha partecipato alla 12/a Biennale di Architettura di Venezia nell'ambito del Progetto "E-picentro" come artista e curatore della sezione "In tenda". La sua ultima mostra, a dicembre scorso, "Per sempre" alla Kou Gallery di Roma.

In un post su Facebook la moglie ha scritto: "Questi gli ultimi disegni e scritti fatti da Oreste Casalini in ospedale", Ekaterina Pugach ha parlat della morte del marito: "La prima parte della terapia (immunoterapia) è andata bene, la chemioterapia non è andata, inoltre la malattia ha iniziato a progredire molto rapidamente, non si poteva fare più nulla... Ieri mattina Oreste è deceduto, è morto mentre dormiva senza soffrire. Tutti coloro che vogliono vederlo - prosegue - la camera ardente sarà all'ospedale IDI" di Roma "dalle 11 alle 15. Il funerale avverà domani 21 Luglio nella chiesa degli Artisti alle 16".