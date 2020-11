Roma, 12 novembre 2020 - Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia emanano nuove ordinanze con misure più restrittive anti Coronavirus rispetto a quelle previste dall'ultimo Dpcm per le regioni in zona gialla. Da quanto dichiarato dal presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l'ordinanza è stata concordata con i colleghi Luca Zaia (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), d'intesa con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Quest'ultimo ha informato questa mattina i capi delegazione della maggioranza, in un veloce video collegamento, ma ci srebbe già il via libera di tutto il governo.

"La situazione è critica", ha dichiarato Fedriga, spiegando che l'ordinanza che entrerà in vigore da sabato "non vuole dare multe, ma offrire regole condivise per evitare il contagio". Le ordinanze, - ha continuato Bonaccini, che è anche presidente della Conferenza delle Regioni - servono "per evitare gli assembramenti, situazioni a rischio che non ci possiamo assolutamente permettere, per non favorire la diffusione del contagio". "Ogni misura presa, a livello nazionale e regionale, e' a tutela della collettivita', non ci sono pagelle o colori punitivi o premiali", ha concluso.

Emilia Romagna: ecco la nuova ordinanza per evitare la zona arancione

Emilia Romagna

L'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sarà valida in Emilia-Romagna da sabato 14 novembre fino al 3 dicembre. Ecco cosa prevede: mascherina indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa; nei giorni prefestivi e festivi chiuse le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con l'aggiunta, nei festivi, dello stop ad ogni attività di vendita, anche gli esercizi di vicinato (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole le sole eccezioni previste, e rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal Dpcm in vigore). Sempre, invece, nei negozi e in qualsiasi esercizio di vendita potrà entrare un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni.

Veneto

Analogo provvedimento anche in Veneto. Dalla mezzanotte di domani fino al 3 dicembre, su tutto il territorio regionale diventa: obbligatorio l'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione ad eccezione dei bambini o di chi fa attività sportiva intensa; consentita l'attività sportiva e motoria nei parchi ma solo in aree periferiche e nel rispetto di almeno due metri di distanza; consentito l'accesso a pubblici esercizi non più di una persona alla volta; vietati i mercati se non in caso di apposito piano che prevede perimetrazione, sorveglianza e varchi di accesso e fortemente raccomandato garantire quando possibile l'accesso agli esercizi commerciali nelle prime due di apertura agli over 65 anni. Risultano poi sospese nelle scuole primarie e secondarie l'educazione fisica, lezioni di canto. I ristoranti e bar possono essere aperti dalle 15 alla 18 solo con una consumazione da seduti. Il sabato i grandi esercizi, gli outlet e i centri commerciali sono chiusi al pubblico. La domenica sono chiusi tutti i negozi ad eccezione di farmacie, edicole e vendita di alimentari. I trasporti pubblici devono rimodulare la loro programmazione per adeguarsi al 50% massimo della capienza riorganizzando la rete anche alla luce della chiusura delle scuole. Gli eventi sportivi prevedono l'accesso all'impianto sportivo solo con un test negativo effettuato non prima di 72 ore. "Piuttosto che ritrovarsi zona rossa domani meglio qualche sacrificio oggi", ha riassunto Zaia.

Friuli Venezia Giulia

Identica anche l'ordinanza dirmata per il Friuli Venezia Giulia. Fedriga ha sottolineato che "come raccomandazione, non come obbligo, abbiamo inserito per la media e grande distribuzione che le prime due ore della giornata siano per gli over 65". L'ordinanza prevede anche che "l'attività motoria all'aperto è consentita in parchi pubblici e nelle periferie, sempre mantenendo la distanza di 2 metri, e lontano da strade, piazze e centri cittadini". "Posso confermare una diminuzione dell'indice Rt nella regione Friuli Venezia Giulia. Siamo in miglioramento, ma non voglio dare ulteriori dati finché non li ho verificati", ha aggiunto il governatore che si è comunque appellato "al senso di responsabilità di tutti perché vengano rispettate tutte le norme