Ora Trump avvisa Putin

di Marta Ottaviani

Si stringe il cerchio attorno alla Russia. La virata a 180° del presidente Trump, la frustrazione e la delusione dopo le telefonate con l’omologo Vladimir Putin potrebbero rappresentare un grosso problema per Mosca. Il tycoon ha annunciato per lunedì un messaggio importante sull’Ucraina. A Roma, la conferenza per la ricostruzione del Paese ha preso impegni per 10 miliardi di euro. Dal Regno Unito, arriva l’annuncio di uno scudo atomico anglofrancese in caso di attacco al territorio europeo, con il presidente Macron che apre anche alla possibilità dell’invio di truppe dei Paesi volonterosi in Ucraina. Un’ipotesi, questa, che Mosca bolla come "inaccettabile".

LE MOSSE DI TRUMP Lo scenario che Trump possa inviare armi a Kiev si fa sempre più concreto. Lunedì ha annunciato una "dichiarazione importante" sulla Russia, dopo essersi sentito "deluso" dallo zar. "Vedrete cosa succederà", ha detto ai reporter che gli chiedevano dei droni russi su un ospedale per la maternità a Kharkiv. Tra le minacce il presidente americano ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Nato in base al quale gli Stati Uniti invieranno armi all’Ucraina tramite l’Alleanza che pagherà armi "al cento per cento". Secondo gli analisti, potrebbe trattarsi di un pacchetto di sanzioni dal valore di circa 300 milioni di dollari. Ma c’è sul tavolo anche l’invio di armi a Kiev, per la prima volta dal suo ritorno alla Casa Bianca, utilizzando un potere presidenziale come già fatto dal suo predecessore Biden più volte. Il suo inviato, Keith Kellog, ha annunciato a sua volta che da lunedì sarà in Ucraina per una settimana. Da Roma, il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto provvedimenti severi. "Contiamo moltissimo sull’introduzione di sanzioni molto forti nei confronti delle capacità della Russia, a livello economico e di produzione di armi. Parliamo di questo tipo di sanzioni in questo momento".

FRA E LONDRA Sono stati giorni intensi nel Vecchio Continente. A Roma, nella seconda giornata della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, il gruppo dei Volonterosi ha posto le basi per la rinascita del Paese. "Il piano russo è fallito, abbiamo assunto impegni per 10 miliardi di euro. Spero possa essere il punto di partenza per il miracolo economico dell’Ucraina" ha commentato la premier Giorgia Meloni. Da Londra, arriva un messaggio ancora più forte. La visita di Stato di Macron, durata tre giorni, è culminata con la firma della dichiarazione di Northwood, un patto che cambia le relazioni fra i due Paesi delle fondamenta e che prevede l’uso congiunto di deterrenti nucleari nel caso in cui l’Europa venga attaccata. Non solo. Il numero uno dell’Eliseo e il premier inglese, Keir Starmer, hanno aperto all’ipotesi di inviare truppe dei paesi dei Volonterosi in Ucraina. Un’idea rilanciata più volte, ma che fino a questo momento è stata accolta in modo tiepido da molti membri del gruppo. Ma tanto è bastato a irritare Mosca.

IL CREMLINO RINGHIA Sia il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sia il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, hanno dichiarato che con le loro azioni "gli europei cercano la guerra con Mosca, spingendo l’Ucraina a un conflitto fino all’ultimo uomo". Il primo ha bollato come "inaccettabile" l’ipotesi di truppe dei Volonterosi sul suolo del Paese invaso. Lavrov ha poi aggiunto, parafrasando le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz, secondo il quale le opzioni diplomatiche per concludere il conflitto in Ucraina "sarebbero esaurite". Forse, però non tutto è perduto. Il capo della diplomazia russa ha incontrato l’omologo americano, Marco Rubio. La posizione di Mosca non cambia, ma Lavrov ha fatto riferimento a una "nuova idea", che "potrebbe potenzialmente aprire la strada a un percorso verso la pace".