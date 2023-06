Ora il governo non faccia marcia indietro

Raffaele

Marmo

Conta relativamente poco il nome della cosa: quel che conta è la cosa. E nel caso del Decreto lavoro, come in quello della legge delega di riforma tributaria, sembra prevalere la leva benefica della riduzione delle tasse sul lavoro.

C’è, dunque, un segno univoco che caratterizza gli interventi concreti di questi mesi in materia fiscale: e questo segno, dalla legge di Bilancio agli ultimi provvedimenti indicati, è quello del taglio dell’imposizione in generale e del costo del lavoro in particolare. Se consideriamo il lavoro dipendente, la sforbiciata complessiva sul cuneo non è così marginale: parliamo di 6-7 punti (compresa la conferma del primo intervento realizzato da Draghi). Si può sempre fare di meglio e di più per sostenere i salari e rivitalizzare il potere d’acquisto delle retribuzioni. Ma, nello stesso tempo, la strada appare tracciata. E a questo punto appare difficile, se non impossibile, che il governo possa fare marcia indietro a settembre, quando si tratterà di decidere se trasformare il taglio in una soluzione strutturale.

Il secondo tassello dell’operazione dovrebbe arrivare con la delega fiscale e dovrebbe essere duraturo e stabile per definizione: si tratta della previsione di una sorta di cedolare secca (che per i redditi bassi non potrebbe che essere addirittura pari a zero per avere efficacia) sulle tredicesime e sulle parti variabili del salario (premi e straordinari innanzitutto). Il risultato sarebbe, anche in questa soluzione, una significativa riduzione del peso delle tasse sul lavoro dipendente.

All’appello mancherebbe, a quel punto, la cosiddetta flat tax incrementale, che, per il nome, piace poco ai sindacati, ma che se ben congegnata non sarebbe altro che la detassazione degli aumenti contrattuali. Tirate le somme: a fine anno potremmo trovarci di fronte a un intervento importante. Che non meriterebbe di essere bruciato nel fuoco delle polemiche.