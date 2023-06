Ora ha il popolo con lui Prigozhin costretto all’esilio Ma la Wagner tra gli applausi ha lasciato Rostov

Da creatura del presidente Putin a leader che al presidente Putin si è ribellato. Evgenij Prigozhin, nonostante abbia accettato la mediazione del presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, può dirsi soddisfatto dei risultati conseguiti. Il suo esercito, composto da militari di professione e guidato dal temibile signore della guerra, Dmitrij Utkin, appartenente agli ambienti neonazisti, ha attraversato centinaia di chilometri alla volta di Mosca senza che nessuno opponesse resistenza e fatto tremare le mura del Cremlino. Più che un vero e proprio attacco al potere, è possibile interpretare la ‘Marcia per la Giustizia’, come l’ha chiamata lui stesso, come un test per valutare quanto il presidente Putin sia realmente forte. Vanno necessariamente tenuti presenti due elementi. Il primo è che la Russia, stremata dalla guerra in Ucraina, non aveva abbastanza risorse per contrastare una minaccia interna che non aveva messo in preventivo. Il secondo è che la parte dei servizi segreti che controlla il territorio o era totalmente assente o ha chiuso un occhio al suo passaggio.

In entrambi i casi, è la conferma che il numero uno della compagnia Wagner ha fatto un salto di qualità. Da tempo si ipotizza una discesa di Prigozhin in politica, forte delle ricchezze economiche che possiede. Al proprietario della Wagner, però, fino a poco tempo fa, mancavano due cose. La prima era il gradimento delle alte schiere del Cremlino. Il secondo era la mancanza dell’appoggio da parte del popolo. Sul secondo punto, la marcia verso Mosca è stata un test importante. Nelle città da cui è passata la colonna della Wagner è stata accolta da applausi da parte della folla che, al contrario, ha accolto con freddezza l’esercito regolare. Il fatto che il convoglio non abbia incontrato resistenza militare lungo la strada potrebbe anche significare che qualcuno al Cremlino inizia a guardare all’ex venditore di hot dog con meno snobismo. Adesso che si trova in Bielorussia, Prigozhin ha tutto il tempo per calibrare al meglio le sue mosse future e attendere eventuali sviluppi a Mosca.

Marta Ottaviani