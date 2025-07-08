Ora gli ecoattivisti sabotano l’eolico: "Cinquanta incappucciati e coi coltelli"

Incappucciati e con passamontagna. Alcuni armati di coltelli e con cani al seguito. Circa cinquanta in tutto le persone che nei giorni scorsi, con due diversi blitz, hanno occupato abusivamente e sabotato il cantiere dove è in corso di realizzazione il Parco eolico sul Monte Giogo di Villore, nel Mugello. La prima incursione è avvenuta giovedì 3: gli operai e gli ingegneri della Agsm Aim, società titolare del progetto eolico, sono sorpresi dal gruppo di violenti a volto coperto. Che ha dapprima circondato i boscaioli, e poi sequestrato le motoseghe e forato le gomme ai mezzi di trasporto.

I ’banditi’ – che secondo le prime ricostruzioni, sarebbero residenti e forestieri orbitanti nell’universo anarco-ambientalista – hanno subito dopo, insultato e minacciato tre ingegneri presenti sul crinale, lato Vicchio-Villore, spingendoli fuori dal cantiere con ulteriori minacce e provocazioni. I danni provocati a infrastrutture e mezzi presenti nel cantiere si dovrebbero aggirare intorno alle centinaia di migliaia di euro. Immediata la denuncia da parte di Agsm Aim ai carabinieri di Borgo San Lorenzo.

Ma la furia dei contestatori non si è fermata. La sera di sabato 5, tra le 19 e le 19.30, proprio quando l’ultima pattuglia dei carabinieri ha abbandonato il cantiere, il gruppo è tornato in azione, penetrando nuovamente nelle parti più remote, dove i mezzi erano stati concentrati, per poi sabotarli e danneggiarli gravemente. La procura di Firenze nelle prossime ore aprirà un fascicolo d’inchiesta. Da ricostruire tutte le fasi precedenti ai raid. Nei giorni prima delle incursioni erano infatti comparsi volantini nella zona – oltre che in un canale Telegram –, firmati da una sedicente associazione “Siamo Montagna”, con i quali si annunciava l’organizzazione di un ‘Campeggio di Lotta’, previsto dal 2 al 6 luglio, con l’obiettivo di bloccare i lavori in corso e in particolare di fermare il taglio dei boschi.

La costruzione era stata già in passato motivo di polemica: l’impianto, autorizzato dalla Regione Toscana, includerà sette aerogeneratori alti 168 metri e sarà in grado di generare energia rinnovabile sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 100mila utenze domestiche. Cinque i ricorsi rigettati al Tar da parte delle associazioni ambientaliste, e, ironia della sorte, sono di ieri le sentenze del Consiglio di Stato che confermano il primo grado e autorizzano definitamente la costruzione dell’impianto. Infine, stando a quanto emerge da ambienti investigativi, sul progetto del parco eolico, dopo le decine di esposti presentati nei mesi scorsi da enti ambientalisti, la procura di Firenze avrebbe eseguito degli accertamenti per verificare se duranti le fasi del cantiere e della progettazione siano stati commessi ’ecoreati’.

"Quanto è accaduto è gravissimo e inquietante", intervengono Stefano Ciafani e Fausto Ferruzza, rispettivamente presidente nazionale e regionale di Legambiente. Dure anche le parole di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia eletta nel Mugello: "Siamo di fronte a un sabotaggio condotto con scientifica violenza. Un episodio che deve suonare come un campanello d’allarme potente a tutti i livelli".

"Gli episodi di violenza e sabotaggio avvenuti, che hanno portato a ingenti danni e messo a rischio la sicurezza delle persone, sono atti terroristici veri e propri", tuona l’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni.