Opposizioni divise sulla Commissione Covid. Renzi contro Pd e M5S: "Vogliono affossarla"

È scontro tra le opposizioni anche sull’istituzione di una commissione d’inchiesta sul Covid. Pd, M5S e Avs hanno opposto infatti delle pregiudiziali alla sua istituzione, e su queste ieri si è scagliato il leder dell’Italia dei Valori, Matteo Renzi (foto), favorevole all’istituzione della commissione. "Non mi interessa rivangare il passato – ha spiegato in aula l’ex premier – I conti col futuro si fanno prendendo atto di quello che è successo. Che paura può farvi la verità su questi fatti?". Quindi le motivazioni: "Nessuno vuole giudicare né Conte né Speranza, né Fontana. Ma non e’ pensabile non fare "una commissione di inchiesta su un evento che ha portato alla deroga di tutti i principi costituzionali sulla libertà in nome di un principio di salvezza". Quindi l’affondo: "Dire no alla sua istituzione sarebbe vigliaccheria".