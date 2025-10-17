Operatrice della Croce Rossa aggredita. Arrestato il campione della Virtus

e Filippo Mazzoni

Dalla gioia della vittoria al PalaDozza, tempio del basket bolognese, agli uffici della Questura il passo è stato breve. Il tempo di una discussione stradale, sfociata in violenza ai danni di un equipaggio della Croce Rossa. ‘Reo’ di aver bloccato la strada alla Mercedes su cui il playmaker della Virtus Bologna Luca Vildoza e la moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, viaggiavano, diretti a casa dopo la partita. Una vicenda che ha dell’incredibile e che si è conclusa con l’arresto della coppia, che risponde di lesioni a personale sanitario. Tutto è iniziato l’altra sera intorno alle 23. Il cestista e la moglie, che è incinta, avevano fretta di andare a prendere qualcosa per cena e tornare a casa. E così, quando in via Calori, a due passi dal palazzetto, si sono trovati davanti un’ambulanza ferma, si sono innervositi. I sanitari, stando a quanto ricostruito, stavano impostando sul navigatore la strada per andare su un intervento urgente. E così hanno evitato di reagire alle ‘sfanalate’ del giocatore, che avrebbe anche insultato i sanitari, prima di passare oltre. Sembrava finita, ma così non è stato. Perché l’ambulanza, lungo viale Silvani, si è ritrovata dietro alla Mercedes: aveva i segnali luminosi accesi, chiedeva strada per andare a soccorrere un ferito. Invece, stando a quanto riferito dagli operatori alla polizia, Vildoza avrebbe iniziato a frenare e zigzagare, con il mezzo di soccorso che avrebbe anche rischiato di tamponarlo. A quel punto gli animi si sono accesi. Una dei sanitari, una cinquantaquattrenne, si è avvicinata al finestrino e ha chiesto al giocatore cosa stesse facendo. Allora lui e Milica sono scesi dalla macchina: la pallavolista avrebbe afferrato la donna per i capelli e poi per il collo, il marito, a sua volta, l’avrebbe presa per un braccio, stringendole il collo e sollevandola da terra. L’equipaggio ha chiesto aiuto e sul viale sono arrivati polizia e vertici della Virtus. Dopo gli atti in Questura, la coppia è stata arrestata e accompagnata a casa, ai domiciliari in attesa della direttissima prevista ieri mattina. Che non si è però tenuta, perché il pm Flavio Lazzarini ha disposto la liberazione, ex articolo 121, dei due. Così Vildoza ieri è potuto partire, con la squadra, per Lione, per la trasferta di Eurolega.

Se la Croce Rossa di Bologna ha stigmatizzato subito quanto accaduto ai sanitari, parlando di un episodio "esecrabile", la Virtus invece sta con il giocatore e la moglie che "ritenendosi vittime di altrui comportamenti illegittimi, hanno avuto un confronto" con i sanitari, scrive in una nota la Virtus Pallacanestro Bologna Spa. Che, assistita dall’avvocato Mattia Grassani, esprime "estrema fiducia circa l’esito delle indagini difensive in corso di svolgimento che saranno, al più presto, poste al vaglio degli organi competenti".