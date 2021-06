Roma, 21 giugno 2021 - A fine maggio sono stati sospesi dal lavoro senza stipendio 5 dipendenti dell'azienda sanitaria di Brindisi perché non vaccinati. Sono solo i primi 5 operatori sanitari no-vax di una lista che conta 45.753 dipendenti di strutture ospedaliere, Rsa o studi medici sparsi in tutta Italia e che ancora risultano "in attesa di prima dose o dose unica" di vaccino. E questo nonostante sia in vigore da 2 mesi il decreto che ha introdotto l'obbligo vaccinale anti-Covid per i professionisti della sanità. A Brindisi i primi provvedimenti disciplinari sono stati presi già da qualche settimana per i dipendenti dell'Asl che hanno rifiutato di vaccinarsi, ma progressivamente sospensioni e sanzioni sono iniziate a scattare anche per altri operatori sanitari in tutta la Penisola.

In totale i professionisti della salute che, ancora oggi, non si sono fatti vaccinare contro il coronavirus sono il 2,3% di oltre 1,9 milioni di operatori sanitari che lavorano in Italia. E adesso, dopo 2 mesi dall'obbligo vaccinale, gli Ordini professionali, gli ospedali e le Rsa hanno fornito - o stanno ancora fornendo - i nominativi di tutti i medici e gli infermieri che hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione.

L'Emilia Romagna è la regione dove gli operatori sanitari no-vax sono più numerosi, oltre 14mila pari a quasi l'8% del totale, segue la Sicilia con 9.214 pari al 6,5% del personale medico o infermieristico, e poi la Puglia con 9mila dipendenti, pari al 6,5% del totale. Come dimostra il caso di Brindisi la Puglia è una regione che si è attivata subito per individuare gli operatori non ancora immunizzati. E assieme alle sospensioni comminate ci sono anche i primi casi di ricorso contro queste sanzioni. Ma è di pochi giorni fa la sentenza di un giudice del lavoro che ha dato ragione alla Rsa 'Villa Belvedere' di Crocetta del Montello (Treviso) rispetto al ricorso presentato da 5 suoi operatori no-vax sospesi dal lavoro.

Sul fenomeno degli oltre 45mila no-vax impiegati nelle strutture sanitarie è intervenuto oggi con un tweet Roberto Burioni, virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: "Incredibile, doloroso ma indispensabile per la sicurezza dei pazienti. Forse bisognerebbe guidare tutti questi sanitari verso un lavoro differente, più adatto a loro".

"Dobbiamo fare una riflessione, dai dati delle tabelle dell'ultimo report ci sono alcune Regioni che hanno zero nella tabella degli operatori sanitari non vaccinati, mi pare davvero strano - osserva all'Adnkronos Salute Pietro Giurdanella, presidente dell'Ordine degli infermieri della provincia di Bologna - Poi voglio dire che è possibile che alcuni colleghi non possano fare il vaccino anti-Covid per motivi di salute, immunodepressi o pazienti ematologici. In questi mesi al nostro Ordine sono arrivate diverse segnalazioni di infermieri, liberi professionisti, che hanno avuto difficoltà a vaccinarsi, ad esempio chi lavora per l'Inps. Detto questo noi abbiamo sempre detto, senza se e senza ma, che il vaccino va fatto. Indipendentemente dalla legge sull'obbligo, c'è una deontologia che va rispettata".