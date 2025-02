Operaio perde la vita in un’officina di riparazioni al porto di Genova

Incidente sul lavoro ieri mattina nel porto di Genova. Un operaio è morto dopo essere stato colpito dal motore di una grossa imbarcazione nell’area delle riparazioni navali a Molo Giano. Inutili i soccorsi del personale sanitario. Sul posto gli ispettori dello Psal della Asl3, la polizia di Stato e il sostituto procuratore Stefano Puppo. La vittima si chiamava Lorenzo Bertanelli (foto) e aveva 36 anni. L’uomo, di Marina di Massa (Massa Carrara), lavorava per conto della ditta Mec Line srl in subappalto per conto della ditta Amico. Secondo quanto ricostruito stava lavorando alla rimozione di un thruster, un’elica sotto scafo che si trovava sotto lo yacht Acquarius. Il macchinario, dal peso di diverse tonnellate, è caduto schiacciandogli la testa e il torace. Inutili i tentativi di soccorso. Ente Bacini e il settore dei metalmeccanici hanno proclamato uno sciopero per la giornata di ieri e per quella di oggi.

Trasversale il lutto e l’indignazione dei partiti. Per il Pd si tratta dell’"ennesima tragedia sul lavoro che impone interventi e azioni immediate, esprimiamo vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio". Per il M5s "nella nostra Regione si continua a morire di lavoro – denuncia il capogruppo in Consiglio regionale Stefano Giordano –. È inaccettabile l’immobilismo di chi amministra". L’ex sindaco Marco Bucci (ora governatore ligure) si dice "sgomento".