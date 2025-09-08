Torino, cade da cestello della gru. La Procura indaga sulla morte di un operaio

Torino, 8 settembre 2025 - Un lunedì drammatico per le morti sul lavoro. Sono terminati i rilievi dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal in via Genova 86/A, a Torino, dove questa mattina è deceduto Yosif Gamal, detto Jimmy, operaio egiziano di 68 anni e padre di tre figli. La vittima è precipitata dal cestello di una gru a circa dodici metri di altezza, mentre piazzava un manifesto sul muro di un palazzo di cinque piani, all'interno del cortile di un edificio che ospita una comunità di accoglienza gestita da suore. L'operaio, una lunga esperienza nel settore, lavorava da alcuni anni per la ditta Posting Service Sas di Torino. L'inchiesta è coordinata dal pm Sofia Scapellato. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti.

Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in via Genova a Torino. Secondo le prime informazioni, è precipitato il cestello di una gru (Ansa)

"Un fatto drammatico in una via che era già stata teatro di un altro terribile incidente e che, a pochi giorni dall'anniversario della tragedia di Brandizzo, ci ricorda che come istituzioni non dobbiamo mai abbassare la guardia sulla necessità di promuovere una maggiore sicurezza in tutti i luoghi di lavoro", afferma il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Desidero esprimere la vicinanza e il cordoglio della Città di Torino e di tutta la comunità torinese ai colleghi e ai familiari dell'operaio che ha perso drammaticamente la vita questa mattina in via Genova in un incidente sul lavoro", aggiunge il sindaco Lo Russo.

Un’altra vittima nel Catanese

Nel Catanese un’altra vittima sul lavoro. Un operaio è morto in un incidente avvenuto stamattina a Riposto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, impegnato nell'ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, sarebbe precipitato da un'impalcatura perdendo la vita sul colpo. Sul posto personale del 118 e carabinieri della locale stazione. Richiesto l'intervento dello Spresal e del Nil.

L'incidente è avvenuto in uno stabilimento industriale in contrada Rovettazzo. L'operaio, S. S., che aveva 53 anni, era residente a Santa Venerina, e sarebbe stato impegnato, assieme a un collega, in lavori per l'ampliamento di un nuovo capannone industriale quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da una altezza di oltre otto metri. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto anche con un elicottero. Sull'incidente sul lavoro indagano i carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre coordinati dalla procura di Catania.

Un’altra tragedia a Monza

Un’altra tragedia è avvenuta in una fabbrica di Monza che produce e vende valvole industriali: questa mattina intorno alle 11, un 48enne è morto in circostanze ancora da accertare. I soccorsi, intervenuti sul posto, hanno riscontrato che l'operaio era in arresto cardiocircolatorio, con un trauma da schiacciamento. L'uomo è morto poco dopo. Sul posto anche gli agenti della questura e gli ispettori dell'Ats.