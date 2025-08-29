Giovedì 28 Agosto 2025

Lorenzo Castellani
29 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Operaio precipita dal tetto del Municipio: il corpo finisce nell’intercapedine e muore

È successo al palazzo comunale di Castel Vittorio, nell'entroterra di Imperia. La vittima è un 55enne, all’arrivo dei soccorritori era già senza vita. L’uomo avrebbe fatto un volo di 4 metri

All'arrivo dei soccorritori l'operaio era già morto

All'arrivo dei soccorritori l'operaio era già morto

Genova, 29 agosto 2025 – È precipitato dal tetto del Municipio l’operaio morto stamattina a Castel Vittorio, in alta val Nervia, nell'entroterra di Imperia. La vittima è il 55enne Massimiliano B. di Sanremo. Dopo la caduta, l’operaio è finito in una intercapedine dello stabile e i vigili del fuoco stanno cercando di recuperare il corpo. 

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pigna e il personale dell'ispettorato del lavoro della Asl. Le indagini stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Da una primissima

ricostruzione l'uomo avrebbe fatto un volo di quattro metri.

Quando è scattato l’allarme, è subito arrivato il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, ma purtroppo all’arrivo dei soccorritori per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Accertamenti sono in corso per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro.

