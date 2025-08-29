Operaio precipita dal tetto del Municipio: il corpo finisce nell’intercapedine e muore

Genova, 29 agosto 2025 – È precipitato dal tetto del Municipio l’operaio morto stamattina a Castel Vittorio, in alta val Nervia, nell'entroterra di Imperia. La vittima è il 55enne Massimiliano B. di Sanremo. Dopo la caduta, l’operaio è finito in una intercapedine dello stabile e i vigili del fuoco stanno cercando di recuperare il corpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pigna e il personale dell'ispettorato del lavoro della Asl. Le indagini stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Da una primissima

ricostruzione l'uomo avrebbe fatto un volo di quattro metri.

Quando è scattato l’allarme, è subito arrivato il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, ma purtroppo all’arrivo dei soccorritori per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Accertamenti sono in corso per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro.