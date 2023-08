Urta cavi dell’alta tensione, operaio di 46 anni muore folgorato

Castel di Sangro, 31 agosto 2023 - Ennesima morte sul lavoro. Dopo la strage di Brandizzo, dove 5 operai sono stati travolti da un treno, oggi ha perso la vita anche un 46enne, folgorato sempre mentre era al lavoro.

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, in un'azienda di Castel Di Sangro, in provincia dell'Aquila, che si occupa di pomodori, collocata nei pressi di una rotatoria della statale 17. L'uomo, un 46 enne residente fuori regione, da quanto si è appreso, avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione mentre stava lavorando fino a rimanere folgorato.

"Mi sono precipitato subito sul luogo dell'incidente per accertarmi di quanto accaduto, sperando di poter essere d'aiuto. Purtroppo non c'era nulla da fare”, sono le parole del sindaco di Castel Di Sangro e presidente della Provincia di Pescara, Angelo Caruso, presente sul luogo della tragedia. “Un grande dolore constatare di persona la morte di un giovane che stava lavorando per la sua famiglia. Il mio abbraccio e la mia vicinanza vanno, in questo momento, ai familiari”.