Brandizzo, treno uccide 5 operai: proseguono i rilievi nella stazione della tragedia

Roma, 31 agosto 2023 - Tragico incidente ferroviario lungo la linea Torino-Milano, all’altezza di Brandizzo, dove una squadra di 5 operai al lavoro sui binari è stata travolta da un treno regionale che viaggiava a 160 chilometri orari. Sono in corso le indagini per comprendere le cause dell’incidente. Ipotesi più probabile: un errore di segnalamento.

Operai uccisi dal treno, rilievi in stazione

Dopo la tragedia la circolazione ferroviaria tra Settimo e Chivasso è stata sospesa per consentire alle la ricostruzione della dinamica e perché gli addetti alla manutenzione soni stati travolti da una motrice addetta alla movimentazione dei vagoni. Intanto i treni regionali delle linee Torino-Milano, Sfm2 Pinerolo-Chivasso, Torino-Aosta, Biella-Torino e Chivasso-Alessandria sono stati sostituiti con un servizio bus attivo tra Torino Porta Nuova e Chivasso e tra Chivasso-Brandizzo e Settimo.