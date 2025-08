Operai morti nella fossa biologica, la Cgil: “Lavoravano in nero”. Si indaga per omicidio colposo

Venezia, 5 agosto 2025 – Lavoravano in nero i due operai morti in una cisterna per la raccolta di residui biologici a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Sono andati a morire senza conoscere i rischi che stavano affrontando: nessun contratto significa, anche, nessuna formazione e nemmeno le giuste dotazioni di sicurezza.

Il 39enne Sayed Abdelwahab Mahmoud, e il 22enne Ziad Saad Abdou Mustafa, entrambi egiziani richiedenti asilo, sono rimasti fulminati dalle esalazioni mefitiche dei pozzetti: l'Ulss aveva registrato nella vasca di raccolta la presenza di idrogeno solforato.

Saye e Ziad non possedevano una preparazione specifica per fare un lavoro come quello: ripulire le vasche fognarie interrate di una grande villa che era stata in passato sede di una azienda artigianale e più recentemente aveva ospitato una comunità di accoglienza per immigrati.

Cgil Venezia: “Lavoravano in nero”

"I due lavoratori che ieri sono deceduti a Santa Maria di Sala lavoravano in nero. Un fatto gravissimo, che mette in luce ancora una volta come una parte della nostra economia sia sommersa, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori", ha commentato Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia.

Omicidio colposo contro ignoti

Le irregolarità sono emerse dagli accertamenti e le verifiche fatte dallo Spisal e dai carabinieri. La procura di Venezia ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, con l'ipotesi di omicidio colposo. Ufficialmente due operai erano senza contratto, non lavoravano per nessuna ditta.

Ufficiosamente, però, la voce che ieri girava nel luogo della tragedia era che fossero dipendenti di una ditta di traslochi, dei facchini, sostanzialmente, mandati – non si sa da chi – a verificare l'intervento svolto precedentemente da un’altra azienda, questa sì specializzata in spurghi, nelle vasche biologiche di pertinenza della proprietà in via Desman, nella frazione di Veternigo.

Dovevano verificare il lavoro di alti

Pare che la nuova proprietaria della villa, una signora moldava che nulla ha a che vedere con l'incidente, avesse chiesto alla ditta di sgomberi alla quale si era affidata per il trasloco di trovare qualcuno che procedesse a verificare se i pozzetti erano effettivamente stati ripuliti. L'anello mancante è l'individuazione di chi abbia invece contattato i tre richiedenti asilo, giunti in Italia da pochi mesi, per cercare di costruirsi una vita migliore, e che invece hanno trovato la morte.