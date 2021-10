Roma, 23 ottobre 2021 - "Ditemi voi quanto è un serio un processo dove verrà da Hollywood a testimoniare sulla mia cattiveria Richard Gere. Spero che duri il meno possibile perché ci sono cose più importanti di cui occuparsi". Così Matteo Salvini, a Palermo per il caso Open Arms, il processo che lo vede imputato con l'accusa di sequestro di persona per aver impedito, nel 2019, alla nave della Ong di attraccare con 147 migranti soccorsi in mare. Questa mattina si è aperta nell'aula bunker del carcere palermitano di Pagliarelli l'udienza, dedicata all'ammissione delle liste testi di accusa e difesa e alle produzioni documentali, svolta davanti ai giudici della seconda sezione del tribunale. La Procura ha chiesto l'interrogatorio dello stesso Salvini e ha presentato una lista di 26 testimoni: non solo ministri ed ex ministri, tra i quali l'ex premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Luciama Larmorgese, ma anche l'attore Richard Gere, che era stato a bordo della nave il 9 agosto 2019.

All'uscita dall'aula bunker del Pagliarelli, il senatore Salvini ha commentato: "Mi spiace solo per due cose: per il tempo che tolgo ai miei figli - ha aggiunto - e per i soldi che gli italiani spendono per questo processo politico organizzato dalla sinistra in un anno in cui gli sbarchi raddoppiano nonostante il Covid. Difendere i confini, la sicurezza l'onore di un Paese è un dovere, andare a processo perche' ho fatto il mio dovere è surreale".

Tra gli altri teste, l'ex vice premier Luigi Di Maio e gli ex ministri ai Trasporti Danilo Toninelli e alla Difesa, Elisabetta Trenta. Citati anche l'ex direttore dell'Aise e l'ex premier maltese Muscat. Il processo è stato rinviato al 17 dicembre per l'esame dei primi tre testimoni della Procura.

Il caso Open Arms risale all'agosto 2019, quando l'imbarcazione dell'Ong spagnola Open Arms rimase bloccata in mare per 19 giorni. Il 20 agosto poi, dopo il sequestro del natante da parte della procura di Agrigento, venne ordinato lo sbarco di un centinaio di migranti che si trovavano in "condizioni estreme". Da qui le accuse di sequestro e rifiuti di atti d'ufficio formulate dal tribunale dei ministri di Palermo e ribadite dalla procura, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Si tratta del secondo processo per sequestro di persona che vede sul banco degli accusati Matteo Salvini dopo quello legato al caso della nave Gregoretti e dei 131 migranti bloccati al largo di Augusta, che furono poi fatti scendere il 31 luglio 2019.

Come detto, anche l'attore statunitense Richard Gere deporrà al processo Open Arms, secondo quanto deciso dal presidente della II sezione penale, Roberto Murgia. La difesa ha citato l'attore americano ribadendo che "Gere è stato a bordo della nave il 9 agosto 2019 e ci può riferire quali fossero le situazioni complessive a bordo".Si è opposta la procura, con Francesco Lo Voi che ha sottolineato il rischio di spettacolarizzazione dell'udienza: "Ricordo che un teste deve essere ammesso e sentito per fornire un contributo utile - ha dichiarato -. Al di là della spettacolarizzazione data dalla presenza di una star internazionale, che non interessa questa Procura, ci sono ben altri e ben più qualificati testi che possano riferire sulle condizioni complessive dell'imbarcazione, sullo stato dei naufraghi e del personale di bordo". Quindi, ha concluso, "al di là degli aspetti solidaristici che apprezziamo, non ci pare che la testimonianza di Richard Gere possa apportare un contributo decisivo". Ma il giudice ha deciso altrimenti, ritenendo che il celebre attore possa dare un contributo nella ricostruzione dei fatti.

Gli altri teste

La procura per quell'udienza citerà in totale sette teste. Si tratta di: Giovanni Minardi, dirigente della Squadra Mobile di Agrigento, Giovanni Franco, in servizio alla Mobile di Agrigento; Sergio Liardo, Capo del terzo Reparto "Piani e Operazioni" ed Imrcc del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Edoardo Anedda, comandante delle Sezioni Unità Navale e Operativa della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo; Leandro Tringali, Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa; Nunzio Martello, Capo del Reparto Personale del Comando Genera/e delle Capitanerie di Porto. La Procura della Repubblica ha anche chiesto che le prossime udienze si possano celebrare nell'aula bunker del carcere Ucciardone, più comoda, capiente e agevole da raggiungere