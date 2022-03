OnlyFans, il social dove si esibiva

OnlyFans, la piattaforma sulla quale Carol Maltesi si era messa in mostra ed era diventata nota, è un social network a cui chiunque può iscriversi, non solo i personaggi famosi ma anche le persone comuni. Inoltre, permette di condividere contenuti esclusivi, anche molto personali su sé stessi, ad esempio vietati ai minori di 18 anni, sulla propria quotidianità e non solo. I guadagni possono essere molto alti, soprattutto per chi diventa influencer e si serve di un’agenzia. L’iscrizione è gratuita e l’accesso avviene con nome utente, password e e-mail.