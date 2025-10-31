Da OnlyFans a PornHub, la lista dei 48 siti porno bloccati per i minori dal 12 novembre 2026 / L’elenco in Pdf

Roma, 31 ottobre 2025 – Ancora pochi giorni e non sarà più possibile, in Italia, accedere liberamente a 48 siti pornografici, tra cui PornHub, YouPorn e OnlyFans. Dal 12 novembre prossimo, infatti, scatta l’obbligo per gestori di siti e piattaforme che diffondono contenuti pornografici, di verificare la maggiore età degli utenti. La misura, introdotta dal Decreto Caivano, punta a impedire l'accesso ai minori ai contenuti a luci rosse, “in considerazione delle capacità lesive della loro dignità e del benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica”, si legge in una nota dell'Agcom, pubblicata sul sito dell'Autorità di garanzia.

La verifica della maggiore età

Il provvedimento dell'Autorità si inserisce nel quadro dell'articolo 13-bis del Decreto Caivano, approvato nel 2023, che impone ai gestori di siti e piattaforme che diffondono contenuti pornografici di verificare la maggiore età degli utenti al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori di 18 anni (cd age assurance o age verification). Il legislatore ha, quindi, attributo ad AgCom il compito di stabilire con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti.

Doppio anonimato

Si potrà dimostrare la maggiore età attraverso un sistema di verifica anonimo. In pratica l'utente deve ottenere un codice digitale (token) da un ente terzo che certifica l’età senza rivelare altri dati al sito. Questo metodo garantisce il cosiddetto “doppio anonimato”, dal momento che il sito non conosce l’identità ma solo l’età dell’utente e, dall’altro lato, l’ente terzo certificatore non sa dove verrà utilizzato il codice fornito per dimostrare la maggiore età.

Per semplificare il procedimento dal 2026 nel portafoglio digitale europeo sarà inserita l’app T-Scy (testata in diversi Paesi, tra cui l’Italia) che consente di ricevere il codice token direttamente sul poroprio cellulare.

Addio autocertificazione, 6 mesi per adeguarsi

La delibera AgCom 96/25/CONS, pubblicata nel maggio 2025, definisce le modalità tecniche per garantire un controllo effettivo dell'età di accesso, superando così il sistema dell'autocertificazione finora utilizzato. Il documento stabilisce che l'obbligo riguarda tutti i portali raggiungibili dal territorio italiano, anche se hanno sede all'estero, e concede ai gestori sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni

Le sanzioni: diffida e blocco del sito

L'Autorità, ai sensi dell'articolo 13-bis comma 5, è tenuta a vigilare sulla corretta applicazione da parte dei gestori di siti web e dei fornitori delle piattaforme di condivisione video delle previsioni in materia di divieto di accesso ai minori di contenuti pornografici e di verifica dell'età, e, in caso di inadempimento, a contestare la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, diffidandoli ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida adottata.

La prima lista dei siti hot

L'Autorità ha predisposto una prima lista di gestori di siti web e di fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico. La lista è soggetta ad aggiornamenti sulla base delle verifiche effettuate sulle attività esercitate dagli operatori anche alla luce dei riscontri in corso in altri Paesi membri dell'Unione Europea.