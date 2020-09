Roma, 14 settembre 2020 - Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ricordato oggi rilanciando un tweet la raccomandazione, da lui stesso fatta a marzo, di evitare di salutarsi con il gomito, perché non consente di osservare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio.

Coronavirus, Oms avverte: "A ottobre-novembre aumento morti"

"Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti, perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall'altro. A me piace mettermi una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni", ha scritto l'economista Diana Ortega, in un messaggio ritwittato da Ghebreyesus.

La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel pic.twitter.com/eRn1Q57K2F — Dɪᴀɴᴀ Oʀᴛᴇɢᴀ (@DianaOrtegaG) September 13, 2020