Roma, 8 luglio 2020 - L’associazione laicale legata al carisma dei gesuiti spezza il fuoco di fila cattolico contro il ddl Zan sull’omotransfobia. Mentre nel mondo ecclesiale si susseguono prese di posizione e sit-in per denunciare un approccio liberticida sotteso al disegno di legge, la Comunità di vita cristiana - questo il nome della realtà d'ispirazione ignaziana fondata nel 1563 e diffusa in sessanta Paesi - si muove in direzione contraria. Al punto da dichiarare che "non ravvisa, nel testo unico depositato alla Camera", da domani in discussione in Commissione Giustizia, "nessun rischio effettivo per le libertà fondamentali di alcuno".

Il ddl Zan

Il ddl Zan uniforma e unifica cinque proposte parlamentari avanzate sullo stesso tema negli anni scorsi. Nel dettaglio agisce su due fronti: da un lato, punta a estendere la portata dell’attuale reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis Codice penale) anche a ragioni di genere, orientamento sessuale o identità di genere; dall’altro, mira ad ampliare, sempre lungo la stessa direttrice, l’aggravante delle motivazioni etniche, razziali e religiose alla base di reati punibili con pena diversa dall’ergastolo (art. 604 ter). L'approvazione del provvedimento a Montecitorio potrebbe arrivare entro luglio. Se lo augurano le sigle Lgbt, che denunciano l'assenza nel nostro Paese di una normativa specifica anti omotransfobia, presente invece nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. Non ne vogliono sapere le associazioni capofila del Family Day, come Pro Vita, intenzionate a scendere in piazza per bloccare una legge ritenuta espressione dell'ideologia gender.

La posizione della Cei

Nelle scorse settimane era intervenuta anche la Conferenza episcopale italiana, paventando il rischio dell’introduzione nell'ordinamento giuridico di un vero e proprio reato di opinione. Nel mirino dei giudici, secondo i vescovi, finirebbero coloro per i quali la famiglia è tale solo in presenza di un papà e di una mamma. Ferma la replica del deputato Pd, Alessandro Zan, che nell'occasione ha chiarito come il disegno di legge, di cui è il primo firmatario, non estenda il reato di propaganda d’idee all’orientamento sessuale, né all’identità di genere. Espressione, quest'ultima, adottata nella bozza, ma contestata aspramente dalla presidenza di Arcilesbica e da altre figure del femminismo italiano, in una faida interna al mondo omosessuale senza soluzione di continuità.

I laici dei gesuiti

Polemiche che non toccano la Comunità di vita cristiana e il suo appoggio esplicito al ddl. "Il mondo cattolico – si legge nella nota dei laici della Compagnia di Gesù – è chiamato a vigilare attentamente sugli sviluppi della discussione parlamentare di questo testo normativo, assumendo nel relativo dibattito nazionale una posizione che si collochi in sintonia con la missione della Chiesa nel mondo. La fedeltà alla Chiesa e al Vangelo, lungi dall’essere strumento di posizioni politiche, restano per ogni credente il fine e il criterio di giudizio fondamentale". La Comunità di vita cristiana richiama al proposito l’enciclica Amoris laetitia di papa Francesco: "Nessuna persona dev’essere discriminata sulla base del proprio orientamento sessuale". Per questo l’associazione "non può che far proprio questo atteggiamento di accoglienza per ogni condizione umana e sente forte l’appello del Vangelo a schierarsi aprioristicamente dalla parte delle vittime".