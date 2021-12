Roma, 20 dicembre 2021 - Borsino vacanze. A cinque giorni dal Natale – e a 48 ore dalla cabina di regia che valuterà eventuali restrizioni alla luce della situazione epidemica in peggioramento – gli italiani fanno da soli. In otto milioni annullano in autotutela le prenotazioni. Un po’ per paura, un po’ per incertezza, un po’ per naturale ritrosia a vivere (e pagare) vacanze dimezzate. Fornisce il numero dei rinunciatari il borsino Demoskopika pubblicato in anteprima dall’Ansa. Gli otto milioni che scelgono di restare a casa sono il 16% di un campione variegato nel quale, a fianco di chi cancella le prenotazioni, ci sono anche i turisti seriali stavolta "timorosi di viaggiare" – 12,4% pari a 6,2 milioni – e quelli che invece a muoversi sotto il segno del Covid non ci pensano proprio: un’altra decina di milioni (pari al 19,4% del campione). Il totale dei sicuri non viaggianti fa 24 milioni, ovvero il 48% del campione considerato tra chi ha la possibilità di muoversi.

Covid Italia, i dati del 20 dicembre

Vaccino Novavax, ecco perché è diverso dagli altri

Ma per fortuna di vettori e albergatori ci sono anche ottimisti e coraggiosi: la maggioranza del Paese, seppur di poco. Demoskopika colloca la quota al 52% del campione, pari a 26 milioni di italiani. Considerato che il 24% (12 milioni) ha già prenotato le ferie di fine anno, al netto di chi è ancora indeciso (15%), gli italiani pronti a fare le valigie tra Natale e l’Epifania sarebbero comunque attorno a 18 milioni. E tra questi, 9 su 10, privilegeranno mete italiane.

La vacanza in montagna è la preferita da un terzo del campione dei sicuri viaggiatori (31%). Seguono in graduatoria città d’arte (27,1%), campagna (14,3%), lago (11,9%), mare (9,6%) e terme (6,1%). Rispetto al passato emerge una maggior voglia di stabilità. Cala del 14,2% la quota di turismo in case d’affitto o di proprietà (da 40% del 2020 a 25,8%) a vantaggio di opzioni nel solco della ricettività più tradizionale. In base alle indicazioni del campione, i pernottamenti risultano distribuiti prioritariamente tra alberghi (31%) e villaggi turistici (12,9%), mentre sul versante extralberghiero le quote di mercato premiano i B&B (27%) seguiti dalla vacanza in agriturismo (4,8%) o in campeggio (1,2%, nel periodo climaticamente più ostile).

Completano il quadro gli appassionati del fai-da-te: il 19,1% del campione opta per case in affitto, mentre il 6,8% si divide tra immobili di proprietà o inviti da parenti e amici, assai graditi dopo un biennio spesso complesso per le finanze familiari. Anche per questo oltre che per i timori legati all’ascesa dei contagi – rivela l’annuale ricerca Coldiretti-Ixé – gli italiani operano un drastico ridimensionamento dei soggiorni esteri: solo 2,1 milioni lasceranno l’Italia contro i 3,8 del 2020. Una scelta a vantaggio del sistema montano e agrituristico dove la ricettività limitata e l’adeguatezza degli spazi favoriscono il pieno rispetto delle regole anti-Covid.