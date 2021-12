Roma, 26 gennaio 2021 - Siamo nel pieno dell’offensiva di Omicron. Con due-quattro settimane di ritardo rispetto ad altri Paesi europei, Regno Unito e Francia in testa, che ci hanno preceduto nel contrasto dell’ultima variante del Covid-19. Fino a due-tre volte più contagiosa della Delta, ma meno grave, almeno stando agli studi più recenti condotti dall’Imperial College di Londra e dall’Università di Edimburgo, non ancora validati da alcuna rivista scientifica: la riduzione del rischio di ricovero oscillerebbe fra il 40 e 60%. A Natale in Italia abbiamo registrato 54.762 nuovi positivi, il 95,1% in più rispetto alla settimana precedente. Difficile prevedere quando potremo raggiungere il picco di questa quarta ondata. Virologi ed epidemiologi sudafricani – nel Paese è stata isolata per la prima volta Omicron – hanno evidenziato come in tre settimane il ceppo raggiunga l’apice per...

Roma, 26 gennaio 2021 - Siamo nel pieno dell’offensiva di Omicron. Con due-quattro settimane di ritardo rispetto ad altri Paesi europei, Regno Unito e Francia in testa, che ci hanno preceduto nel contrasto dell’ultima variante del Covid-19. Fino a due-tre volte più contagiosa della Delta, ma meno grave, almeno stando agli studi più recenti condotti dall’Imperial College di Londra e dall’Università di Edimburgo, non ancora validati da alcuna rivista scientifica: la riduzione del rischio di ricovero oscillerebbe fra il 40 e 60%. A Natale in Italia abbiamo registrato 54.762 nuovi positivi, il 95,1% in più rispetto alla settimana precedente. Difficile prevedere quando potremo raggiungere il picco di questa quarta ondata. Virologi ed epidemiologi sudafricani – nel Paese è stata isolata per la prima volta Omicron – hanno evidenziato come in tre settimane il ceppo raggiunga l’apice per poi scendere velocemente. Una prospettiva che, traslata alle nostre latitudini, ci porterebbe a toccare il picco a metà gennaio (con ben oltre 100mila nuovi casi casi al giorno), considerando che Omicron ha iniziato decina di giorni fa la sua virulente ascesa a discapito degli altri ceppi. Tuttavia sul punto i nostri scienziati restano piuttosto cauti.

Qual è la situazione nel resto d'Europa?

Chi se la passa meglio nelle ultime ore è la Germania. Nel giro di 24 giorni, complice il lockdown per i non vaccinati, i nuovi contagiati quotidiani sono passati da 74mila a 10mila. Segno che la temuta variante ha esaurito la sua spinta propulsiva? "La discesa dei casi in Germania esula dal discorso Omicron – spiega Carlo La Vecchia, ordinario di Statistica medica ed Epidemiologia all’Università degli Studi di Milano –. L’incremento dei positivi fra i tedeschi era precedente all’isolamento della variante, il picco non è ancora stato raggiunto, così come in Francia e nel Regno Unito, dove sono da inizio dicembre alle prese con Omicron". Lo stesso ministro della Salute tedesco, Karl Lauterback, ha messo le mani avanti, prevedendo "una grande, veloce ondata di Covid" nelle prime settimane di gennaio. In Inghilterra sono centinaia di migliaia i cittadini in isolamento, a Natale pub e ristoranti sono rimasti vuoti in un lockdown de facto. Nella stessa capitale è positivo un londinese su dieci. In Danimarca, invece, dove teatri, cinema e musei hanno le serrande abbassate, ci sono ancora 12mila nuovi contagiati giornalieri.

Che cosa succederà questa settimana?

Il ceppo raddoppia i contagi nell’arco di una settimana. Ciò significa che, a fronte di un 54% dei nuovi positivi colpito proprio da Omicron – potremmo avere fra pochi giorni anche 70-80mila neo contagiati ogni 24 ore. "L’evoluzione del Covid-19 dimostra che abbiamo a che fare con varianti sempre più contagiose rispetto alle precedenti – puntualizza Paolo Bonanni, docente d’Igiene all’Università di Firenze –. Anche chi ha completato il ciclo d’immunizzazione può infettarsi, pur se meno dei non vaccinati. Il rischio di reinfezione per i guariti è pari a 5,4 volte in più in confronto a Delta. Per fortuna con la dose booster della profilassi la protezione si stima sia attorno all’85% per l’insorgenza della malattia grave e del 65% per l’ipotesi di contagio".

Quando raggiungeremo il picco da Omicron?

Di ergersi a Nostradamus gli scienziati hanno sempre poca voglia, anche se poi lasciano intravedere la discesa dei contagi. "È ragionevole pensare che a metà gennaio potremmo raggiungere il picco – si sbilancia Bonanni –, ma ci sono ancora troppe incognite su Omicron". Sulla stessa lunghezza d’onda il virologo Fabrizio Pregliasco che quantifica l’apice "attorno ai 100mila casi giornalieri". Gli spostamenti per le feste, i baci, gli abbracci di questi giorni, più la riapertura delle scuole il 10 gennaio faranno sentire i loro effetti. Nel 2022, assicura Pregliasco, «non usciremo dalla pandemia, ma dopo questo giro il numero di vaccinati sarà molto alto. La prossima ondata sarà quasi certamente come una brutta stagione influenzale".

Gli ospedali reggeranno l'urto di Omicron?

Nel frattempo, però, dobbiamo evitare che gli ospedali finiscano in sofferenza. "Il rischio c’è, con questo ritmo d’infezione abbiamo quasi 2mila ricoverati in più a settimana – avverte La Vecchia –. Ad oggi sono oltre 9.300 i pazienti nei reparti. Speriamo di non raggiungere il record di 34mila del novembre 2020, ma, se non allenta la morsa della variante, a fine gennaio nelle corsie rischiamo di avere ben più di 20mila malati".