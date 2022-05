Omicidio Ziliani, la confessione della figlia Silvia e del fidanzato Mirto

Brescia, 26 maggio 2022 - Ci sono due confessioni per l'omicidio di Laura Ziliani, la vigilessa trovata morta nel Bresciano l'8 agosto 2021 dopo che era svanita nel nulla 3 mesi prima. Prima il fidnanzato di una delle 3 figlie, il cantante lirico Mirto Milani, ha confessato durante l'interrogatorio di martedì dopo 8 mesi di carcere. Oggi, è toccato alla fidanzata Silvia, che interrogata ieri sera in carcere ha ammesso l'assassinio della madre.

Confermati il movente economico e l'intenzione di appropriarsi del patrimonio immobiliare di Laura Ziliani, che era vedova. Ora è in corso l'interrogatorio di Paola Zani, sorella di Silvia e figlia minore della vittima, anche lei, come la sorella e Milani, in carcere dal 24 settembre 2021.

Dopo la confessione di Mirto Milani, che ha rotto il silenzio che durava da 8 mesi, e quella di Silvia, 28 anni e fidanzata del cantante, è ora in corso l'interrogatorio in carcere di Paola Zani, la figlia più giovane, di 20 anni, dell'ex vigilessa di Temù (Brescia), anche lei accusata dell'omicidio della madre, uccisa l'8 maggio 2021. Anche Paola Zani, come la sorella e Milani, è in carcere dal 24 settembre 2021.

Mirto Milani, in oltre 4 ore di faccia faccia con il pm, martedì scorso, non avrebbe scaricato le responsabilità sulle sorelle Zani ma avrebbe ammesso che ad agire sarebbero stati tutti e tre insieme. Dalle indagini effettuate dopo l'arresto erano emersi elementi nuovi a carico di quello che gli inquirenti hanno definito "il trio criminale". Tra le novità - come riferito dal Giornale di Brescia - una fossa trovata a pochi metri di distanza dal luogo del ritrovamento del cadavere di Laura Ziliani l'8 agosto scorso e che, secondo gli inquirenti, era stata scavata per contenere in un primo tempo il cadavere della donna.

Gli arresti

Silvia Zani e il fidanzato sono accusati di omicidio premeditato e occultamento di cadavere insieme a Paola. Secondo la ricostruzione dei magistrati della procura di Brescia, furono le due figlie insieme a Milani a uccidere la vigilessa e a nascondere il cadavere per tre mesi. La vittima fu prima narcotizzata con del boromazepan, un potente sonnifero, ansiolitico e antidepressivo, e poi uccisa per soffocamento. Un delitto commesso per soldi: le indagini hanno fatto emergere "precisi interessi di natura economica in capo ai protagonisti della vicenda" che "avevano un chiaro interesse a sostituirsi a Laura Ziliani Laura nell'amministrazione di un vasto patrimonio immobiliare".