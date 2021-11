Viterbo, 21 novembre 2021 - È stato denunciato dai carabinieri di Viterbo per porto abusivo di arma da taglio lo zio di Matias, il bambino di 10 anni ucciso il 16 novembre a Vetralla, in provincia di Viterbo. L’uomo, che aveva un coltello nascosto, è stato bloccato all’interno dell’ospedale Belcolle di Viterbo mentre cercava di raggiungere Mirko Tomkow, 44enne papà del bambino, arrestato per l’omicidio e ancora ricoverato nel reparto penitenziario dell’ospedale. “Ditemi dov’è?”, avrebbe detto. A dare l’allarme l’ospedale. L’uomo, che quando è stato bloccato era in stato di choc, è stato poi ricoverato.

Il funerale

Il funerale del bimbo è stato celebrato sabato 20 novembre nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, a Cura di Vetralla. “Chiediamo perdono se non abbiamo saputo stare vicino alle persone che abbiamo accanto, ad amare come è giusto. Assumiamoci tutte le nostre responsabilità, personali e comunitarie, chiedendo perdono”, ha detto don Paolo, il parroco della parrocchia vetrallese. Sono state centinaia le persone presenti. Tra loro, oltre al sindaco Sandrino Aquilani e al dirigente scolastico, anche una rappresentanza del comando provinciale dei carabinieri e tanti compagni di scuola del bambino ucciso. Alla fine delle esequie sono stati lanciati in aria decine di palloncini gialli con il nome delle bambine e dei bambini che avevano conosciuto Matias. Molti anche gli omaggi lasciati di fronte al portone di casa, tra cui un pallone con scritto: “Sarai mio amico per sempre. Ce lo ricorderemo per tutta la vita - ha commentato commosso il primo cittadino di Vetralla. La comunità è sgomenta e stretta nel dolore.