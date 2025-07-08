Aspetta l’assassino del figlio ai giardini e gli spara: omicidio per vendetta a Rocca di Papa

Roma, 8 luglio 2025 – Non ha atteso che il destino gli mettesse davanti l’assassino di suo figlio, come il Giovanni Vivaldi de Un borghese piccolo piccolo, ma ha deciso che doveva farsi giustizia da sè perché la condanna e gli anni di carcere non potevano vendicare il dolore di un padre. E così Guglielmo Palozzi, 61 anni, stamattina ha esploso un colpo di pistola contro Franco Lollobrigida, 35 anni, autore del brutale pestaggio (e della successiva morte) di Giuliano Palozzi. Sarebbe dunque un omicidio per vendetta quello avvenuto stamattina ai giardini pubblici di piazza della Repubblica, a Rocca di Papa.

Le indagini

Poco dopo il delitto i carabinieri della stazione di Rocca di Papa, coordinati dalla procura di Velletri, hanno fermato il padre Guglielmo Palozzi, un manovale di 61 anni, residente a Rocca di Papa, dove era molto conosciuto. Il figlio Giuliano era morto a 34 anni, l'11 giugno 2020, dopo cinque mesi di coma al Policlinico Umberto I di Roma. Da quando era stato picchiato in strada da Lollobrigida, per un debito di droga, non si era mai più svegliato.

Il figlio vendicato

Il brutale pestaggio risaliva alla notte del 27 gennaio, quando Giuliano Palozzi e il suo aguzzino si erano incontrati in via Frascati. Secondo quanto emerso in sede d'indagine, tra i due sarebbe nata una discussione animata, per un debito, al termine della quale Franco Lollobrigida, con precedenti penali, lo avrebbe aggredito brutalmente, prendendolo a calci e a pugni, fino a lasciarlo a terra svenuto, provocandogli un ematoma in testa, che ha richiesto un delicato intervento chirurgico. I carabinieri di Rocca di Papa avevano poi arrestato il responsabile dopo qualche ora per il reato di tentato omicidio e lo avevano portato in carcere. Il reato, dopo la morte di Palozzi, era diventato omicidio preterintenzionale.