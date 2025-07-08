Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Nobel Letteratura 2025Sciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
CronacaAspetta l’assassino del figlio ai giardini e gli spara: omicidio per vendetta a Rocca di Papa
8 lug 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Aspetta l’assassino del figlio ai giardini e gli spara: omicidio per vendetta a Rocca di Papa

Aspetta l’assassino del figlio ai giardini e gli spara: omicidio per vendetta a Rocca di Papa

Guglielmo Palozzi, manovale 61enne, è stato fermato dai carabinieri dopo aver ucciso il 35enne Franco Lollobrigida. La vittima era stata condannata a 10 anni di carcere per il brutale pestaggio che causò la morte del figlio

Omicidio nei giardini pubblici a Rocca di Papa

Omicidio nei giardini pubblici a Rocca di Papa

Roma, 8 luglio 2025 – Non ha atteso che il destino gli mettesse davanti l’assassino di suo figlio, come il Giovanni Vivaldi de Un borghese piccolo piccolo, ma ha deciso che doveva farsi giustizia da sè perché la condanna e gli anni di carcere non potevano vendicare il dolore di un padre. E così Guglielmo Palozzi, 61 anni, stamattina ha esploso un colpo di pistola contro Franco Lollobrigida, 35 anni, autore del brutale pestaggio (e della successiva morte) di Giuliano Palozzi. Sarebbe dunque un omicidio per vendetta quello avvenuto stamattina ai giardini pubblici di piazza della Repubblica, a Rocca di Papa.

Le indagini

Poco dopo il delitto i carabinieri della stazione di Rocca di Papa, coordinati dalla procura di Velletri, hanno fermato il padre Guglielmo Palozzi, un manovale di 61 anni, residente a Rocca di Papa, dove era molto conosciuto. Il figlio Giuliano era morto a 34 anni, l'11 giugno 2020, dopo cinque mesi di coma al Policlinico Umberto I di Roma. Da quando era stato picchiato in strada da Lollobrigida, per un debito di droga, non si era mai più svegliato.

Il figlio vendicato

Il brutale pestaggio risaliva alla notte del 27 gennaio, quando Giuliano Palozzi e il suo aguzzino si erano incontrati in via Frascati. Secondo quanto emerso in sede d'indagine, tra i due sarebbe nata una discussione animata, per un debito, al termine della quale Franco Lollobrigida, con precedenti penali, lo avrebbe aggredito brutalmente, prendendolo a calci e a pugni, fino a lasciarlo a terra svenuto, provocandogli un ematoma in testa, che ha richiesto un delicato intervento chirurgico. I carabinieri di Rocca di Papa avevano poi arrestato il responsabile dopo qualche ora per il reato di tentato omicidio e lo avevano portato in carcere. Il reato, dopo la morte di Palozzi, era diventato omicidio preterintenzionale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata