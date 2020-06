Roma, 10 giugno 2020 - Dramma a Volvera, non lontano da Torino. Un pensionato di 58 anni ha sparato alla ex moglie, sua coetanea, uccidendola. L'omicidio è avvenuto in via Garibaldi 5 intorno alle 12:30. Dopo aver ammazzato la donna, il presunto omicida ha ferito anche la figlia di 29 anni e si è dato alla fuga. Quindi, braccato dai carabinieri che erano sulle sue tracce, si è arreso dopo due ore presentandosi in caserma a Pinerolo.

L'uomo era divorziato dalla moglie da 4 anni. Dalle prime ricostruzioni pare che l'abbia uccisa a colpi di pistola sul balcone. Poi, rientrato in casa, ha sparato alla figlia, raggiungendola con due proiettili al torace. La giovane è stata trasportata in ospedale e versa in gravi condizioni. Per intercettare il presunto assassino i carabinieri hanno dislocato posti di blocco in tutta la provincia, In volo si è alzato anche un elicottero. Infine, la resa: dopo essersi costituito, l'uomo è stato arrestato.