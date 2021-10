Torino, 5 ottobre 2021 - Tragedia nella notte in provincia di Torino dove una donna di 44 anni è stata assassinata. Il fatto di sangue è accaduto a Luserna San Giovanni, appunto nel Pinerolese. Intorno all'1.30 un uomo è entrato in un bar e ha iniziato a sferrare coltellate che hanno ucciso una ragazza. Altre due donne sono state ferite, a quanto si apprende, in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato un uomo di 34 anni di origine marocchina, ritenuto il responsabile dell'aggressione.

Teatro della tragedia il bar Primavera di via I Maggio 46. Al momento non sono ancora conosciuti i motivi che hanno scatenato la furia omicida dell’extracomunitario: gli investigatori dell'Arma vogliono verificare se i due si conoscessero e se il 34enne ha accoltellato la vittima per avances respinte.

Notizia in aggiornamento