Omicidio tabaccaia Uccisa per 75 euro, catturato il killer "Non era stato espulso"

Dopo l’omicidio si era disfatto degli abiti che indossava mettendoli in un sacchetto e buttandoli per strada durante la fuga. Ma è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e alla fine individuato e fermato. È durata quasi una settimana la fuga di Redouane Moslli, 43 anni, marocchino, accusato di avere ucciso a coltellate il 28 agosto scorso durante una rapina Franca Marasco, la titolare 72enne di una tabaccheria di Foggia. L’uomo, individuato e bloccato sabato sera alla stazione di Napoli, è stato interrogato dai carabinieri e dal pm e ha confessato. "Si è trattato di una rapina finita in malo modo – ha detto il suo avvocato, Nicola Totaro –, non aveva alcuna volontà di uccidere la vittima".

Nei suoi confronti la procura di Foggia ha disposto un decreto di fermo con le accuse di omicidio e rapina aggravata. Nei suoi confronti pendeva già un decreto di espulsione per altri reati, mai notificato perché era irreperibile. A incastrarlo, sarebbero stati i vestiti usati durante l’omicidio: una maglia blu, pantaloni neri e canotta. Attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno ricostruito il percorso dell’uomo che era stato visto passare vicino alla tabaccheria con indosso, oltre all’abbigliamento di cui si è disfatto, anche un berretto con visiera e una mascherina anti Covid. Secondo il difensore, l’uomo era arrivato a Foggia l’11 luglio dove alloggiava in un dormitorio comunale e lavorava saltuariamente come bracciante. In quella tabaccheria era stato già altre volte e probabilmente gli sarà sembrato un colpo facile vista l’età della titolare. Quella mattina, però, quando è entrato armato con un coltello, la donna deve avere reagito e lui l’ha uccisa colpendola quattro volte: due alla gola e due all’addome. Poi è fuggito portando via due telefoni cellulari e 75 euro che ha poi ceduto a un italiano.

"È stata un’indagine molto complessa, ma ce l’abbiamo fatta – ha detto il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro –. Ma il risultato positivo non deve farci dimenticare o accantonare i problemi che abbiamo incontrato", come "un sistema di videocamere pubbliche assolutamente insufficiente e non integrato da un sistema privato". "Sotto questo profilo la nostra città è insicura e questo agevola il crimine e allo stesso tempo ostacola le indagini".