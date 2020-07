Roma, 17 luglio 2020 - Doppio omicidio-suicidio in Italia. Le tragedie si sono svolte in due zone diverse del Paese, ma in entrambi i casi si tratta di femminicidi. In provincia di Latina, ad Aprilia, un 48enne alle prime ore del mattino ha sparato alla moglie, poi a se stesso. Vicino a Torino, invece, a Carmagnola, un 71enne ha ucciso la compagna, per poi tornare a casa e togliersi la vita. Si tratta del terzo caso di femminicidio in poco più di un giorno: ieri, a Parma, un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie di 35, per poi togliersi la vita con un fucile. L'omicidio-suicidio si è consumato nell'appartamento dei due nel quartiere San Rocco, del paese parmense. Secondo una prima ricostruzione, la coppia si stava per separare.

La vicenda di Aprilia

Omicidio suicidio ad Aprilia, in provincia di Latina: un uomo ha sparato e ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. I due coniugi - spiegano i carabinieri - erano a casa, al termine di una lite scaturita per motivi che sono in corso di accertamento, intorno alle 03:30 l'uomo, un 48enne originario di Caltanissetta, ha sparato alla moglie tre colpi di revolver calibro 38, tre proiettili al torace. La donna, 45enne, anche lei originaria della provincia di Caltanissetta, è morta. Il marito si è suicidato, sparandosi un colpo in testa con la stessa arma. I carabinieri sono arrivati sul posto, chiamati da una parente, che abitava con la coppia. Dai primi accertamenti risulta che i due coniugi non si stavano separando. L'arma, un revolver calibro 38, risulta regolarmente detenuta. Sono in corso ulteriori indagini coordinate dalla procura di Latina.

La vicenda di Torino

Dramma questa mattina a Carmagnola (Torino). La tragedia è avvenuta in un appartamento di via Gozzano: un pensionato di 71 anni ha sparato alla sua compagna di 68 anni. L'omicida è poi rientrato nella propria abitazione di Bagnolo, dove prima ha chiamato il figlio per dirgli cosa aveva fatto. Poi, si è sparato un colpo d'arma da fuoco alla testa. Dalle prime informazioni raccolte, non risultano precedenti denunce a carico del pensionato: a quanto si apprende, in passato non ci sarebbero stati litigi o interventi da parte dei carabinieri, che ora stanno indagando per ricostruire l'accaduto.