Omicidio stradale, resta in libertà

REGGIO EMILIA

Resta indagato a piede libero Orjol Lame, il 32enne albanese alla guida dell’auto che il 30 ottobre 2022 è finita contro un rustico disabitato sulla via Emilia fra Gaida e Cadè, a Reggio Emilia. Nell’incidente morirono quattro persone che erano nella vettura con lui: la 22enne compagna Shane Hyseni, il loro figlio di un anno e mezzo, il fratello e la sorella di lei, di 9 e 11 anni. Prima il gip e poi il Riesame hanno bocciato la richiesta della Procura di applicare misure cautelare nei suoi confronti.

Lame è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Dopo l’incidente è risultato positivo agli esami tossicologici, inoltre guidava senza patente e assicurazione. È rimasto per due mesi in coma, a fine dicembre il risveglio e il trasferimento in una struttura specializzata per la riabilitazione. È tornato in Albania, accompagnato dal fratello e dalla sorella e ora sarebbe in sedia a rotelle.

"I nostri angeli uccisi un’altra volta. Giudici, la vostra decisione di tenere libero come l’aria l’assassino dei nostri bambini ci ha spezzato il cuore". Sono le parole di disperazione scritte in una lettera da Ardian e Anjeza Hyseni, i coniugi albanesi che in un colpo solo hanno perso tre figli e un nipotino.